Челябинскому вице-губернатору добавят полномочий

Анатолий Векшин (слева) временно заменит Евгения Голицына (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин, отвечающий за внутреннюю политику, будет временно отвечать за полномочия, которые закреплены за его коллегой, вице-губернатором Евгением Голицыным. Как сообщил URA.RU источник в правительстве области, это произойдет после того, как Голицын покинет свой пост, 9 декабря его должны избрать председателем облизбиркома.

«Должность председателя избирательной комиссии — штатная. Чтобы ее занять, Голицын должен уволиться с поста вице-губернатора. Пока не найдут ему замену, за вопросы, закрепленные за Голицыным, будет отвечать Векшин», — рассказал инсайдер.

В правительстве области Голицын курирует территории юга области. Эта должность, как и должность вице-губернатора Станислава Мошаров, отвечающего за север региона, была введена в октябре 2019 года решением губернатора Алексея Текслера. По данным URA.RU, ставку, ставшую вакантной после перехода Голицына на облизбирком, займет замруководителя аппарата правительства Алексей Фартыгин.

Векшин заявил URA.RU, что все будет так, как решит губернатор. Голицын от комментариев воздержался. Первое заседание избиркома в новом составе, на котором распределят штатные должности состоится 9 декабря. Кандидатуру Голицына, как будущего председателя, уже одобрила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

По данным URA.RU, штатные должности, кроме Голицына, получат юрист «Единой России» Артем Миронов, начальник управления по внутренней политике в регионе Виталий Шиков, замначальника ГУ молодежной политики области Оксана Ергунова и первый замруководителя управления общественных связей правительства области Наталья Гавриш.