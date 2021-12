Проекты из Екатеринбурга попали в шорт-лист международной премии

10 декабря 2021 в 12:48 Размер текста - 17 +

Выставки Фонда Святой Екатерины отмечены на международном уровне Фото предоставлено Фондом Святой Екатерины За престижную международную премию Best Event Awards World Experience 2021 будут соперничать мультимедийные проекты из Екатеринбурга (Свердловская область): «Николай Кузнецов. Человек-легенда» и «Александр Невский. Судьба России», представленные Фондом Святой Екатерины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фонда. «Мы очень рады, что проекты, создаваемые Фондом Святой Екатерины, получают не только внимание и любовь со стороны посетителей, но и высокую оценку жюри международных премий», — говорит директор Фонда Святой Екатерины Александр Андреев. «Проекты Фонда Святой Екатерины будут бороться за победу в трех номинациях: „Использование технологий“, „B2 C-событие“ и „Культурные, музыкальные и спортивные события“. Нашими конкурентами станут компании из Италии, России и Нидерландов», — отметили в пресс-службе фонда. Премия The Best Event Awards World была учреждена в 2006 году компанией ADC Group для поощрения компаний, создающих ивент-события различных уровней и направленности. Мультимедийный проект «Николай Кузнецов. Человек-легенда» стал победителем сразу в двух категориях — «Использование технологий» и «Креативная инсталляция» в рамках премии BEA Italy. А выставочный проект, посвященный великому князю Александру Невскому, стал лучшим просветительским проектом в сфере «История» премии «Знание» — своеобразный «Оскар» в области просвещения и просветительства в России. Фото предоставлено Фондом Святой Екатерины Фото предоставлено Фондом Святой Екатерины Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

За престижную международную премию Best Event Awards World Experience 2021 будут соперничать мультимедийные проекты из Екатеринбурга (Свердловская область): «Николай Кузнецов. Человек-легенда» и «Александр Невский. Судьба России», представленные Фондом Святой Екатерины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фонда. «Мы очень рады, что проекты, создаваемые Фондом Святой Екатерины, получают не только внимание и любовь со стороны посетителей, но и высокую оценку жюри международных премий», — говорит директор Фонда Святой Екатерины Александр Андреев. «Проекты Фонда Святой Екатерины будут бороться за победу в трех номинациях: „Использование технологий“, „B2 C-событие“ и „Культурные, музыкальные и спортивные события“. Нашими конкурентами станут компании из Италии, России и Нидерландов», — отметили в пресс-службе фонда. Премия The Best Event Awards World была учреждена в 2006 году компанией ADC Group для поощрения компаний, создающих ивент-события различных уровней и направленности. Мультимедийный проект «Николай Кузнецов. Человек-легенда» стал победителем сразу в двух категориях — «Использование технологий» и «Креативная инсталляция» в рамках премии BEA Italy. А выставочный проект, посвященный великому князю Александру Невскому, стал лучшим просветительским проектом в сфере «История» премии «Знание» — своеобразный «Оскар» в области просвещения и просветительства в России.