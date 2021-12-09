09 декабря 2021

Проекты из Екатеринбурга попали в шорт-лист международной премии

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставки Фонда Святой Екатерины отмечены на международном уровне

За престижную международную премию Best Event Awards World Experience 2021 будут соперничать мультимедийные проекты из Екатеринбурга (Свердловская область): «Николай Кузнецов. Человек-легенда» и «Александр Невский. Судьба России», представленные Фондом Святой Екатерины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фонда.

«Мы очень рады, что проекты, создаваемые Фондом Святой Екатерины, получают не только внимание и любовь со стороны посетителей, но и высокую оценку жюри международных премий», — говорит директор Фонда Святой Екатерины Александр Андреев. «Проекты Фонда Святой Екатерины будут бороться за победу в трех номинациях: „Использование технологий“, „B2 C-событие“ и „Культурные, музыкальные и спортивные события“. Нашими конкурентами станут компании из Италии, России и Нидерландов», — отметили в пресс-службе фонда.

Премия The Best Event Awards World была учреждена в 2006 году компанией ADC Group для поощрения компаний, создающих ивент-события различных уровней и направленности. Мультимедийный проект «Николай Кузнецов. Человек-легенда» стал победителем сразу в двух категориях — «Использование технологий» и «Креативная инсталляция» в рамках премии BEA Italy. А выставочный проект, посвященный великому князю Александру Невскому, стал лучшим просветительским проектом в сфере «История» премии «Знание» — своеобразный «Оскар» в области просвещения и просветительства в России.

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За престижную международную премию Best Event Awards World Experience 2021 будут соперничать мультимедийные проекты из Екатеринбурга (Свердловская область): «Николай Кузнецов. Человек-легенда» и «Александр Невский. Судьба России», представленные Фондом Святой Екатерины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фонда. «Мы очень рады, что проекты, создаваемые Фондом Святой Екатерины, получают не только внимание и любовь со стороны посетителей, но и высокую оценку жюри международных премий», — говорит директор Фонда Святой Екатерины Александр Андреев. «Проекты Фонда Святой Екатерины будут бороться за победу в трех номинациях: „Использование технологий“, „B2 C-событие“ и „Культурные, музыкальные и спортивные события“. Нашими конкурентами станут компании из Италии, России и Нидерландов», — отметили в пресс-службе фонда. Премия The Best Event Awards World была учреждена в 2006 году компанией ADC Group для поощрения компаний, создающих ивент-события различных уровней и направленности. Мультимедийный проект «Николай Кузнецов. Человек-легенда» стал победителем сразу в двух категориях — «Использование технологий» и «Креативная инсталляция» в рамках премии BEA Italy. А выставочный проект, посвященный великому князю Александру Невскому, стал лучшим просветительским проектом в сфере «История» премии «Знание» — своеобразный «Оскар» в области просвещения и просветительства в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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