Челябинского экс-силовика обвинили в избиении задержанного

Уголовное дело отправлено в суд для дальнейшего рассмотрения Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Челябинске завершили расследование по делу бывшего сотрудника полиции, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, обвиняемый избил задержанного местного жителя.

«В отделение полиции „Карабашское“ за нарушение общественного порядка был доставлен 65-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В отделе полиции сотрудник патрульно-постовой службы, превысив служебные полномочия, причинил задержанному телесные повреждения», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР.

В ведомстве добавили, что следователями собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Ранее в отношении другого челябинского полицейского было возбуждено уголовное дело — за взятки. Участковый уполномоченный брал взятки за предоставление похоронной фирме информации об умерших жителях. Участкового уже уволили из органов и передали его дело в суд.