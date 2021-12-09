09 декабря 2021
08 декабря 2021

Челябинского экс-силовика обвинили в избиении задержанного

© Служба новостей «URA.RU»
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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие, суд
Уголовное дело отправлено в суд для дальнейшего рассмотрения Фото:

В Челябинске завершили расследование по делу бывшего сотрудника полиции, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, обвиняемый избил задержанного местного жителя.

«В отделение полиции „Карабашское“ за нарушение общественного порядка был доставлен 65-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В отделе полиции сотрудник патрульно-постовой службы, превысив служебные полномочия, причинил задержанному телесные повреждения», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР.

В ведомстве добавили, что следователями собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Ранее в отношении другого челябинского полицейского было возбуждено уголовное дело — за взятки. Участковый уполномоченный брал взятки за предоставление похоронной фирме информации об умерших жителях. Участкового уже уволили из органов и передали его дело в суд.

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В Челябинске завершили расследование по делу бывшего сотрудника полиции, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, обвиняемый избил задержанного местного жителя. «В отделение полиции „Карабашское“ за нарушение общественного порядка был доставлен 65-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В отделе полиции сотрудник патрульно-постовой службы, превысив служебные полномочия, причинил задержанному телесные повреждения», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР. В ведомстве добавили, что следователями собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Ранее в отношении другого челябинского полицейского было возбуждено уголовное дело — за взятки. Участковый уполномоченный брал взятки за предоставление похоронной фирме информации об умерших жителях. Участкового уже уволили из органов и передали его дело в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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