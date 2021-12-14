В России поменяют систему выдачи QR-кодов Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Пользователи соцсети Twitter и мессенджера Telegram недовольны, что для получения QR-кода переболевшим нужно одновременно сдавать платный ПЦР-тест и проходить исследование на антитела. Некоторые не поняли, зачем результат ПЦР-теста, если будет анализ на антитела коронавирусу.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что россияне с положительным тестом на коронавирус смогут сдать анализ на антитела и получить QR-код. Система получения QR-кодов изменится с 1 января. В Москве в октябре решили проводить бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус.

Россияне напомнили, что тесты платные Скриншот Twitter

Комментаторы считают, что на них решили заработать Скриншот Telegram

… и возмутились несправедливостью Скриншот Telegram

Пользователи не хотят сдавать платные тесты Скриншот Twitter

… и не понимают, почему переболевшие не могут обратиться в поликлинику Скриншот Telegram

Бесплатно сдать ПЦР-тест можно в Москве Скриншот Telegram

В соцсетях не поняли, зачем имеющим антитела результат ПЦР-теста Скриншот Telegram