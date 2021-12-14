В соцсетях потребовали бесплатных тестов для получения QR-кода. «Зарабатывать решили»

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Проверка QR-кодов в Музее Истории Екатеринбурга. Екатеринбург, covid free, проверка qr-кода, free zone
В России поменяют систему выдачи QR-кодов Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Пользователи соцсети Twitter и мессенджера Telegram недовольны, что для получения QR-кода переболевшим нужно одновременно сдавать платный ПЦР-тест и проходить исследование на антитела. Некоторые не поняли, зачем результат ПЦР-теста, если будет анализ на антитела коронавирусу.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что россияне с положительным тестом на коронавирус смогут сдать анализ на антитела и получить QR-код. Система получения QR-кодов изменится с 1 января. В Москве в октябре решили проводить бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус.

Россияне напомнили, что тесты платные
Комментаторы считают, что на них решили заработать
… и возмутились несправедливостью
Пользователи не хотят сдавать платные тесты
… и не понимают, почему переболевшие не могут обратиться в поликлинику
Бесплатно сдать ПЦР-тест можно в Москве
В соцсетях не поняли, зачем имеющим антитела результат ПЦР-теста

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Пользователи соцсети Twitter и мессенджера Telegram недовольны, что для получения QR-кода переболевшим нужно одновременно сдавать платный ПЦР-тест и проходить исследование на антитела. Некоторые не поняли, зачем результат ПЦР-теста, если будет анализ на антитела коронавирусу. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что россияне с положительным тестом на коронавирус смогут сдать анализ на антитела и получить QR-код. Система получения QR-кодов изменится с 1 января. В Москве в октябре решили проводить бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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