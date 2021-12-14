Пользователи соцсети Twitter и мессенджера Telegram недовольны, что для получения QR-кода переболевшим нужно одновременно сдавать платный ПЦР-тест и проходить исследование на антитела. Некоторые не поняли, зачем результат ПЦР-теста, если будет анализ на антитела коронавирусу.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что россияне с положительным тестом на коронавирус смогут сдать анализ на антитела и получить QR-код. Система получения QR-кодов изменится с 1 января. В Москве в октябре решили проводить бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус.
Россияне напомнили, что тесты платные
Скриншот Twitter
Комментаторы считают, что на них решили заработать
Скриншот Telegram
… и возмутились несправедливостью
Скриншот Telegram
Пользователи не хотят сдавать платные тесты
Скриншот Twitter
… и не понимают, почему переболевшие не могут обратиться в поликлинику
Скриншот Telegram
Бесплатно сдать ПЦР-тест можно в Москве
Скриншот Telegram
В соцсетях не поняли, зачем имеющим антитела результат ПЦР-теста
Пользователи соцсети Twitter и мессенджера Telegram недовольны, что для получения QR-кода переболевшим нужно одновременно сдавать платный ПЦР-тест и проходить исследование на антитела. Некоторые не поняли, зачем результат ПЦР-теста, если будет анализ на антитела коронавирусу. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что россияне с положительным тестом на коронавирус смогут сдать анализ на антитела и получить QR-код. Система получения QR-кодов изменится с 1 января. В Москве в октябре решили проводить бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус.