За заведение просят почти 20 млн рублей (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В центре Челябинска выставили на продажу популярный паб почти за 20 млн рублей, но при этом продавцы отказываются говорить название и точную локацию ресторана. Как рассказал URA.RU источник в сфере недвижимости, в период пандемии COVID владельцы заведений вынуждены прибегать к маркетинговым уловкам.

«Это закрытая сделка. Хотим сохранить тайну. Афишировать название и место ресторана мы не будем. Мы готовы это обсуждать только с реальным и заинтересованным покупателем», — заявил URA.RU продавец.

Согласно объявлению на сайте «Авито», продавец просит за паб в центре Челябинска 19 млн 990 рублей. Собственник бизнеса также заявляет, что ресторан имеет высокий трафик и он окупится за 10 месяцев.

«Рестораторы терпят убытки из-за коронавирусных ограничений. Многие известные заведения в центре Челябинска и на Кировке сегодня выставлены на продажу. Их продают с дисконтом. Поэтому владельцы ресторанов, выставляя объявление о продаже заведения без адреса и названия, пытаются так прощупать, за какую цену они могут продать свой актив», — сообщил URA.RU источник.

Представители общепита ранее жаловались, что массово терпят убытки из-за введения QR-кодов накануне новогодних праздников. Губернатор Алексей Текслер 8 декабря в ходе прямой линии сделал заявление об отмене запрета на работу заведений общепита в вечернее время.

Продавец отказался называть название паба Фото: скрин с сайта Avito