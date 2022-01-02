В Госдуме призвали ЕС осудить Украину за нацистский марш

На Украине прошел митинг бандеровцев Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Прошедший на Украине митинг националистов должны осудить в Европе. С таким заявлением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин

«Происходящее на Украине должно быть осуждено Европарламентом, ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы, прим. URA.RU) и ПА ОБСЕ (Парламентская ассамблея организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, прим. URA.RU). За поощрение национализма необходимо спрашивать с ее руководства, вводить санкции, делать все, чтобы не допустить его возрождения в Европе. Но наряду с этим правильно призвать к ответу и тех, кто способствует такой политике или делает вид, что не замечает ее», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

По его словам, Россия планирует обсудить этот вопрос и предложить действенные меры во время встреч с представителями парламентов стран Европы. Володин заявил, что недопустимо, когда в 21 веке прославляют лидеров нацизма.

Националисты 1 января организовали факельный марш в честь дня рождения украинского политика, лидера и организатора националистического движения на Западной Украине Степана Бандеры. В Израиле осудили произошедшее и потребовали разбирательств. «Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине», — сказали в израильском посольстве в Киеве.

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