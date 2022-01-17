Свердловскому полицейскому вынесли приговор за мошенничество

Свердловский полицейский брал деньги, обещая остановить расследование грабежа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловский экс-полицейский Павел Хамрин, который взял с подозреваемого в грабеже 300 тысяч рублей, чтобы прекратить расследование, приговорен к двум годам колонии. Соответствующее решение вынес Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга.

«[Хамрин] признан виновным в совершении [мошенничества] в крупном размере, с использованием своего служебного положения. Назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии», — сообщил URA.RU старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга со ссылкой на решение суда, отметив, что в колонии Хамрин будет содержаться в общем режиме.

Он отметил, что Хамрин в 2017 году пообещал мужчине, подозреваемому в грабеже, прекратить расследование инцидента. За это он получил 300 тысяч рублей, хотя не имел ни полномочий, ни возможностей, чтобы повлиять на ход расследования.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что Хамрин, нарушивший служебную дисциплину, был уволен из полиции в 2020 году. «Выявили и изобличили фигуранта наши коллеги из регионального ФСБ, которые осуществили необходимые оперативно-разыскные мероприятия, направленные на изобличение предателя интересов службы», — сообщил Горелых.

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