На «Байконуре» сообщили об угрозе теракта

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Об угрозе теракта сообщила администрация «Байконура» Фото:

Поступила информация об угрозе теракта на космодроме «Байконур». Там объявлен повышенный уровень террористической опасности. Об этом заявили в администрации космодрома.

«В связи с поступившей от правоохранительных органов информацией о возникновении угрозы террористического акта, председателем антитеррористической комиссии города Байконур К.Д. Бусыгиным было принято решение об установлении повышенного уровня террористической опасности с 19 января до 3 февраля 2022 года», — говорится в сообщении на сайте администрации космодрома.

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Поступила информация об угрозе теракта на космодроме «Байконур». Там объявлен повышенный уровень террористической опасности. Об этом заявили в администрации космодрома. «В связи с поступившей от правоохранительных органов информацией о возникновении угрозы террористического акта, председателем антитеррористической комиссии города Байконур К.Д. Бусыгиным было принято решение об установлении повышенного уровня террористической опасности с 19 января до 3 февраля 2022 года», — говорится в сообщении на сайте администрации космодрома.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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