На «Байконуре» сообщили об угрозе теракта

Об угрозе теракта сообщила администрация «Байконура» Фото: Пресс-служба Роскосмоса

Поступила информация об угрозе теракта на космодроме «Байконур». Там объявлен повышенный уровень террористической опасности. Об этом заявили в администрации космодрома.

«В связи с поступившей от правоохранительных органов информацией о возникновении угрозы террористического акта, председателем антитеррористической комиссии города Байконур К.Д. Бусыгиным было принято решение об установлении повышенного уровня террористической опасности с 19 января до 3 февраля 2022 года», — говорится в сообщении на сайте администрации космодрома.