Алексей Текслер пожелал студентам успехов (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в день День российского студенчества, 25 января, выставил свою фотографию после защиты диплома. Об этом он сообщил в своем instagram-аккаунте.

«Лето 1995 года. Я только что защитил диплом, приехал к родным в Челябинск. Сейчас мы понимаем, насколько это было непростое время. Но вспоминаю те годы с теплотой, ведь я был молод. Столько всего впереди. Уверен, что для многих студенчество — самое яркое время в жизни», — написал губернатор.

Нынешним студентам глава региона пожелал успешной учебы, здоровых амбиций и упорства. «Вы крутые, у вас все получится!», — отметил Текслер.

На фотографии Алексей Текслер сразу после защиты диплома в 1995 году Фото: скрин Instagram А.Л.Текслера