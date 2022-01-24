24 января 2022

Челябинский губернатор показал, каким был студентом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер пожелал студентам успехов (фото из архива) Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в день День российского студенчества, 25 января, выставил свою фотографию после защиты диплома. Об этом он сообщил в своем instagram-аккаунте.

«Лето 1995 года. Я только что защитил диплом, приехал к родным в Челябинск. Сейчас мы понимаем, насколько это было непростое время. Но вспоминаю те годы с теплотой, ведь я был молод. Столько всего впереди. Уверен, что для многих студенчество — самое яркое время в жизни», — написал губернатор.

Нынешним студентам глава региона пожелал успешной учебы, здоровых амбиций и упорства. «Вы крутые, у вас все получится!», — отметил Текслер.

На фотографии Алексей Текслер сразу после защиты диплома в 1995 году
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в день День российского студенчества, 25 января, выставил свою фотографию после защиты диплома. Об этом он сообщил в своем instagram-аккаунте. «Лето 1995 года. Я только что защитил диплом, приехал к родным в Челябинск. Сейчас мы понимаем, насколько это было непростое время. Но вспоминаю те годы с теплотой, ведь я был молод. Столько всего впереди. Уверен, что для многих студенчество — самое яркое время в жизни», — написал губернатор. Нынешним студентам глава региона пожелал успешной учебы, здоровых амбиций и упорства. «Вы крутые, у вас все получится!», — отметил Текслер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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