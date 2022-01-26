26 января 2022

Пермячка притворилась инвалидом, чтобы избежать суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Социально общественный центр помощи и поддержки гражданских инициатив, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Екатеринбург, инвалид, инвалидная коляска, инвалидное кресло, инвалидность
Врачи скорой заключили, что женщина здорова и притворяется Фото:

Жительница села Барда Пермского края отказалась ехать в суд с судебными приставами, заявив, что у нее проблемы с ногами. После обследования выяснилось, что женщина симулировала болезнь, так как не хотела ехать в госучреждение.

«При виде сотрудников ведомства должница заявила, что не сможет присутствовать на заседании из-за проблем со здоровьем, у нее внезапно отказали нижние конечности», — сообщается на сайте службы. Сотрудникам было поручено доставить местную жительницу в суд по протоколу о неуплате штрафа в размере 1 тысячу рублей.

Приставы вызвали женщине скорую, которая после осмотра заключила, что нарушительница здорова и просто притворяется. До этого к пациентке пришла ее подруга для распития спиртных напитков, и женщина не хотела менять планы и ехать в суд. В итоге после длительной беседы пермячку удалось доставить в суд. Там ей назначили наказание в виде обязательных работ на 30 часов.

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Жительница села Барда Пермского края отказалась ехать в суд с судебными приставами, заявив, что у нее проблемы с ногами. После обследования выяснилось, что женщина симулировала болезнь, так как не хотела ехать в госучреждение. «При виде сотрудников ведомства должница заявила, что не сможет присутствовать на заседании из-за проблем со здоровьем, у нее внезапно отказали нижние конечности», — сообщается на сайте службы. Сотрудникам было поручено доставить местную жительницу в суд по протоколу о неуплате штрафа в размере 1 тысячу рублей. Приставы вызвали женщине скорую, которая после осмотра заключила, что нарушительница здорова и просто притворяется. До этого к пациентке пришла ее подруга для распития спиртных напитков, и женщина не хотела менять планы и ехать в суд. В итоге после длительной беседы пермячку удалось доставить в суд. Там ей назначили наказание в виде обязательных работ на 30 часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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