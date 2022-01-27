Производители напитков предупредили о росте цен на 25%

28 января 2022 в 03:49 Размер текста - 17 +

Изготовители напитков запланировали повышение цен, сообщил «Верный» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Цены на продукты в России Несколько лидеров в категории напитков планируют поднять ценник до 25%. Об этом сообщили сотрудники магазина «Верный». Изготовитель Сoca-Сola заявил о подорожании с 1 февраля портфеля напитков в среднем на 6,8%. растительного молока — до 4,5%, кофе — на 8,5%. В списке товаров более 60 позиций. Среди них — соки «Добрый», Rich, газированные напитки Coca-Cola, Fanta и Schweppes. Изготовитель PepsiCo сообщил, что цена в среднем повыситься на 8%. В списке более 60 товаров, среди них — соки и нектары «Любимый» и «Фруктовый сад», J7, чай Lipton, газировка Pepsi, вода «Аква Минерале», пишут «Известия». Причиной такого резкого скачка на цены являются несколько факторов: рост себестоимости производства на фоне существенного увеличения затрат на логистику, упаковку и импортное сырье, а также введение маркировки. Изготовитель «Шишкин лес» предупредил о повышении цен на 20%. «Сады Придонья» хотят поднять стоимость товаров на 8%. Кроме того, по причине дефицита кофе в мире подорожал кофе, в связи с чем «Якобс» увеличит ценник до 25%. На сегодняшний день «Верный» рассматривает все предложения по росту цен. Министерство финансов РФ подписало приказ, согласно которому алкоголь в России подорожает. Минимальная отпускная цена водки составит 214 рублей (ранее 203 рубля), розничная — 261 рубль (до этого было 243 рубля). Таким же образом повысится цена на бренди — с 324 рублей она подскочит до 348 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Несколько лидеров в категории напитков планируют поднять ценник до 25%. Об этом сообщили сотрудники магазина «Верный». Изготовитель Сoca-Сola заявил о подорожании с 1 февраля портфеля напитков в среднем на 6,8%. растительного молока — до 4,5%, кофе — на 8,5%. В списке товаров более 60 позиций. Среди них — соки «Добрый», Rich, газированные напитки Coca-Cola, Fanta и Schweppes. Изготовитель PepsiCo сообщил, что цена в среднем повыситься на 8%. В списке более 60 товаров, среди них — соки и нектары «Любимый» и «Фруктовый сад», J7, чай Lipton, газировка Pepsi, вода «Аква Минерале», пишут «Известия». Причиной такого резкого скачка на цены являются несколько факторов: рост себестоимости производства на фоне существенного увеличения затрат на логистику, упаковку и импортное сырье, а также введение маркировки. Изготовитель «Шишкин лес» предупредил о повышении цен на 20%. «Сады Придонья» хотят поднять стоимость товаров на 8%. Кроме того, по причине дефицита кофе в мире подорожал кофе, в связи с чем «Якобс» увеличит ценник до 25%. На сегодняшний день «Верный» рассматривает все предложения по росту цен. Министерство финансов РФ подписало приказ, согласно которому алкоголь в России подорожает. Минимальная отпускная цена водки составит 214 рублей (ранее 203 рубля), розничная — 261 рубль (до этого было 243 рубля). Таким же образом повысится цена на бренди — с 324 рублей она подскочит до 348 рублей.