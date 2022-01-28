28 января 2022

В ЕС ответили на санкции России против представителей ЧВК

© Служба новостей «URA.RU»
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Здания, жанры. Москва, евросоюз, флаг евросоюза, флаг, европейский союз
В ЕС отметили, что этот шаг лишен правового обоснования Фото:

Члены Европейского союза выразили сожаление о том, что Россия запретила въезд некоторым представителям ЧВК (частных военных компаний). Об этом написано в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС.

«Европейский союз выражает сожаление в связи с объявленным в пятницу решением российских властей запретить въезд в Россию ряду представителей стран — членов и институтов ЕС», — написал ЕС. В союзе считают, что этот запрет лишен правового обоснования. Они считают, что Россия продолжает накалять обстановку в Европе вместо того, чтобы содействовать в ее деэскалации.

В пятницу, 28 января, Россия решила пополнить список представителей стран — членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию страны. Российские меры коснулись руководителей отдельных европейских ЧВК, представителей силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран — представителей, несущих персональную ответственность на продвижение антироссийской политики.

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Члены Европейского союза выразили сожаление о том, что Россия запретила въезд некоторым представителям ЧВК (частных военных компаний). Об этом написано в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС. «Европейский союз выражает сожаление в связи с объявленным в пятницу решением российских властей запретить въезд в Россию ряду представителей стран — членов и институтов ЕС», — написал ЕС. В союзе считают, что этот запрет лишен правового обоснования. Они считают, что Россия продолжает накалять обстановку в Европе вместо того, чтобы содействовать в ее деэскалации. В пятницу, 28 января, Россия решила пополнить список представителей стран — членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию страны. Российские меры коснулись руководителей отдельных европейских ЧВК, представителей силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран — представителей, несущих персональную ответственность на продвижение антироссийской политики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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