Завхоз школы сорвал в лотерее куш на сотни миллионов рублей

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Мужчина рассчитывал выиграть не более 25 тысяч рублей
Мужчина рассчитывал выиграть не более 25 тысяч рублей Фото:

Завхоз школы из Тамбовской области выиграл более 307 миллионов рублей в лотерее. Об этом сообщила компания «Столото».

«Заведующий хозяйством в школе в Тамбовской области Арсен Мамиконян <...> по итогам розыгрыша 10854-го тиража государственной лотереи „Спортлото „4 из 20“ выиграл суперприз — 307 010 350 рублей“, — рассказали в компании РИА Новости. Это стало шестым по величине суперпризом за всю историю проведения лотереи.

Мамиконян рассказал, что приобрел три билета на розыгрыш 28 июня, доверившись автоматическому выбору чисел. О выигрыше он узнал из SMS-сообщения. Сначала мужчина рассчитывал выиграть не более 25 тысяч рублей, однако удача оказалась на его стороне в куда большем масштабе. Сразу после получения сообщения о выигрыше Мамиконян поделился радостной новостью с супругой.

Мамиконян работает завхозом, по профессии он строитель. У него большая семья — братья, сестры, племянники, каждый из которых сталкивается с финансовыми трудностями. Значительную часть выигрыша Арсен планирует направить на помощь родственникам, чтобы они смогли улучшить свое жилье и закрыть долги. Что касается личных планов, мужчина отметил, что вместе с женой собирается приобрести земельный участок, построить дом и обновить автомобиль.

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Завхоз школы из Тамбовской области выиграл более 307 миллионов рублей в лотерее. Об этом сообщила компания «Столото». «Заведующий хозяйством в школе в Тамбовской области Арсен Мамиконян <...> по итогам розыгрыша 10854-го тиража государственной лотереи „Спортлото „4 из 20“ выиграл суперприз — 307 010 350 рублей“, — рассказали в компании РИА Новости. Это стало шестым по величине суперпризом за всю историю проведения лотереи. Мамиконян рассказал, что приобрел три билета на розыгрыш 28 июня, доверившись автоматическому выбору чисел. О выигрыше он узнал из SMS-сообщения. Сначала мужчина рассчитывал выиграть не более 25 тысяч рублей, однако удача оказалась на его стороне в куда большем масштабе. Сразу после получения сообщения о выигрыше Мамиконян поделился радостной новостью с супругой. Мамиконян работает завхозом, по профессии он строитель. У него большая семья — братья, сестры, племянники, каждый из которых сталкивается с финансовыми трудностями. Значительную часть выигрыша Арсен планирует направить на помощь родственникам, чтобы они смогли улучшить свое жилье и закрыть долги. Что касается личных планов, мужчина отметил, что вместе с женой собирается приобрести земельный участок, построить дом и обновить автомобиль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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