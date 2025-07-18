Завхоз школы сорвал в лотерее куш на сотни миллионов рублей

Завхоз школы из Тамбовской области выиграл более 307 миллионов рублей в лотерее. Об этом сообщила компания «Столото».
«Заведующий хозяйством в школе в Тамбовской области Арсен Мамиконян <...> по итогам розыгрыша 10854-го тиража государственной лотереи „Спортлото „4 из 20“ выиграл суперприз — 307 010 350 рублей“, — рассказали в компании РИА Новости. Это стало шестым по величине суперпризом за всю историю проведения лотереи.
Мамиконян рассказал, что приобрел три билета на розыгрыш 28 июня, доверившись автоматическому выбору чисел. О выигрыше он узнал из SMS-сообщения. Сначала мужчина рассчитывал выиграть не более 25 тысяч рублей, однако удача оказалась на его стороне в куда большем масштабе. Сразу после получения сообщения о выигрыше Мамиконян поделился радостной новостью с супругой.
Мамиконян работает завхозом, по профессии он строитель. У него большая семья — братья, сестры, племянники, каждый из которых сталкивается с финансовыми трудностями. Значительную часть выигрыша Арсен планирует направить на помощь родственникам, чтобы они смогли улучшить свое жилье и закрыть долги. Что касается личных планов, мужчина отметил, что вместе с женой собирается приобрести земельный участок, построить дом и обновить автомобиль.
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