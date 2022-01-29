Британских министров отправят в Москву с миссией в Кремле

30 января 2022 в 04:50 Размер текста - 17 +

Перед Элизабет Трасс и Беном Уоллесом поставлена задача улучшить отношения с Кремлем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс и глава британского Минобороны Бен Уоллес в ближайшие несколько дней отправятся в Москву для улучшения отношений с Кремлем. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Британии Бориса Джонсона. «Вслед за заявлением в палате общин на прошлой неделе, когда он ясно дал понять, что с Россией возможны отношения лучше, премьер-министр поручил министрам иностранных дел и обороны собираться в Москву для переговоров со своими коллегами в ближайшие дни. Им будет поручено улучшить отношения с правительством президента [России Владимира] Путина и способствовать деэскалации», — передает сообщение пресс-службы РИА «Новости». Ранее сообщалось, что военное руководство Британии предложило Борису Джонсону усилить военную мощь в Европе. Британский премьер-министр в ближайшее время намерен обсудить с НАТО удвоение военного контингента в Эстонии. Также на следующей неделе Джонсон намерен провести телефонный разговор с Путиным. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс и глава британского Минобороны Бен Уоллес в ближайшие несколько дней отправятся в Москву для улучшения отношений с Кремлем. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Британии Бориса Джонсона. «Вслед за заявлением в палате общин на прошлой неделе, когда он ясно дал понять, что с Россией возможны отношения лучше, премьер-министр поручил министрам иностранных дел и обороны собираться в Москву для переговоров со своими коллегами в ближайшие дни. Им будет поручено улучшить отношения с правительством президента [России Владимира] Путина и способствовать деэскалации», — передает сообщение пресс-службы РИА «Новости». Ранее сообщалось, что военное руководство Британии предложило Борису Джонсону усилить военную мощь в Европе. Британский премьер-министр в ближайшее время намерен обсудить с НАТО удвоение военного контингента в Эстонии. Также на следующей неделе Джонсон намерен провести телефонный разговор с Путиным.