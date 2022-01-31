Мэрия Перми набирает студентов для работы в соцсетях

01 февраля 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Пермские чиновники среди студентов ищут помощников для работы в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия Перми открыла новые вакансии — чиновники ищут студентов, которые помогут отвечать на комментарии пользователей в социальных сетях. В объявлении за работу в пресс-службе городской администрации молодым людям обещают от 12 до 14 тысяч рублей. «Что нужно делать: работать с комментариями подписчиков в социальных сетях администрации города Перми: формировать ответы совместно со специалистами функциональных и территориальных органов и публиковать их. Требования: быть студентом старших курсов, ответственность, внимательность, грамотная письменная речь», — указано в telegram-канале «Работа, иди на Федота», где размещаются вакансии в медиасфере. Предполагается, что успешный кандидат будет работать по 40 часов в неделю в частично удаленном режиме. Трудовые отношения будут оформлены официально. В последнее время пользователи социальных сетей оставляют множество негативных комментариев в адрес чиновников Перми и края, которые касаются оказания медицинской помощи в период пандемии. Также URA.RU рассказывало, как пермяки «затравили» мэра Алексея Демкина в Instagram из-за некачественной, по их мнению, уборки улиц от снега. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Мэрия Перми открыла новые вакансии — чиновники ищут студентов, которые помогут отвечать на комментарии пользователей в социальных сетях. В объявлении за работу в пресс-службе городской администрации молодым людям обещают от 12 до 14 тысяч рублей. «Что нужно делать: работать с комментариями подписчиков в социальных сетях администрации города Перми: формировать ответы совместно со специалистами функциональных и территориальных органов и публиковать их. Требования: быть студентом старших курсов, ответственность, внимательность, грамотная письменная речь», — указано в telegram-канале «Работа, иди на Федота», где размещаются вакансии в медиасфере. Предполагается, что успешный кандидат будет работать по 40 часов в неделю в частично удаленном режиме. Трудовые отношения будут оформлены официально. В последнее время пользователи социальных сетей оставляют множество негативных комментариев в адрес чиновников Перми и края, которые касаются оказания медицинской помощи в период пандемии. Также URA.RU рассказывало, как пермяки «затравили» мэра Алексея Демкина в Instagram из-за некачественной, по их мнению, уборки улиц от снега.