31 января 2022

Мэрия Перми набирает студентов для работы в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермские чиновники среди студентов ищут помощников для работы в соцсетях Фото:

Мэрия Перми открыла новые вакансии — чиновники ищут студентов, которые помогут отвечать на комментарии пользователей в социальных сетях. В объявлении за работу в пресс-службе городской администрации молодым людям обещают от 12 до 14 тысяч рублей.

«Что нужно делать: работать с комментариями подписчиков в социальных сетях администрации города Перми: формировать ответы совместно со специалистами функциональных и территориальных органов и публиковать их. Требования: быть студентом старших курсов, ответственность, внимательность, грамотная письменная речь», — указано в telegram-канале «Работа, иди на Федота», где размещаются вакансии в медиасфере.

Предполагается, что успешный кандидат будет работать по 40 часов в неделю в частично удаленном режиме. Трудовые отношения будут оформлены официально. В последнее время пользователи социальных сетей оставляют множество негативных комментариев в адрес чиновников Перми и края, которые касаются оказания медицинской помощи в период пандемии. Также URA.RU рассказывало, как пермяки «затравили» мэра Алексея Демкина в Instagram из-за некачественной, по их мнению, уборки улиц от снега.

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Мэрия Перми открыла новые вакансии — чиновники ищут студентов, которые помогут отвечать на комментарии пользователей в социальных сетях. В объявлении за работу в пресс-службе городской администрации молодым людям обещают от 12 до 14 тысяч рублей. «Что нужно делать: работать с комментариями подписчиков в социальных сетях администрации города Перми: формировать ответы совместно со специалистами функциональных и территориальных органов и публиковать их. Требования: быть студентом старших курсов, ответственность, внимательность, грамотная письменная речь», — указано в telegram-канале «Работа, иди на Федота», где размещаются вакансии в медиасфере. Предполагается, что успешный кандидат будет работать по 40 часов в неделю в частично удаленном режиме. Трудовые отношения будут оформлены официально. В последнее время пользователи социальных сетей оставляют множество негативных комментариев в адрес чиновников Перми и края, которые касаются оказания медицинской помощи в период пандемии. Также URA.RU рассказывало, как пермяки «затравили» мэра Алексея Демкина в Instagram из-за некачественной, по их мнению, уборки улиц от снега.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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