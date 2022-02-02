Полковник запаса призвал нанести превентивный удар по Вашингтону

Россия должна ударить по Вашингтону, если США не выполнят ее требованийФото: depositphotos.com
Россия должна первой ударить по Вашингтону, если США и НАТО не выполнят ее требований. Такого мнения придерживается полковник запаса Игорь Коротченко. Военспец уверен, что реакция РФ будет справедливым ответом на любые действия Запада.
«Либо нашу позицию услышат и будут какие-то изменения, либо мы сами своими военными и военно-техническими решениями изменим геополитическую карту Европы и создадим контругрозы для всех, кто может угрожать безопасности нашей страны», — высказал свою позицию Коротченко в разговоре с argumenti.ru.
Военспец убежден, что превентивный удар будет нанесен «по центрам принятия решений» в Вашингтоне. «22 июня больше никогда не повторится: лучше „превентивный“ удар по агрессору, который готов к нападению, чем повторение того, что мы имели в 1941 году», — добавил полковник запаса.
Россия должна первой ударить по Вашингтону, если США и НАТО не выполнят ее требований. Такого мнения придерживается полковник запаса Игорь Коротченко. Военспец уверен, что реакция РФ будет справедливым ответом на любые действия Запада. «Либо нашу позицию услышат и будут какие-то изменения, либо мы сами своими военными и военно-техническими решениями изменим геополитическую карту Европы и создадим контругрозы для всех, кто может угрожать безопасности нашей страны», — высказал свою позицию Коротченко в разговоре с argumenti.ru. Военспец убежден, что превентивный удар будет нанесен «по центрам принятия решений» в Вашингтоне. «22 июня больше никогда не повторится: лучше „превентивный“ удар по агрессору, который готов к нападению, чем повторение того, что мы имели в 1941 году», — добавил полковник запаса.