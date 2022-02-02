Полковник запаса призвал нанести превентивный удар по Вашингтону

02 февраля 2022 в 16:37 Размер текста - 17 +

Россия должна ударить по Вашингтону, если США не выполнят ее требований Фото: depositphotos.com Россия должна первой ударить по Вашингтону, если США и НАТО не выполнят ее требований. Такого мнения придерживается полковник запаса Игорь Коротченко. Военспец уверен, что реакция РФ будет справедливым ответом на любые действия Запада. «Либо нашу позицию услышат и будут какие-то изменения, либо мы сами своими военными и военно-техническими решениями изменим геополитическую карту Европы и создадим контругрозы для всех, кто может угрожать безопасности нашей страны», — высказал свою позицию Коротченко в разговоре с argumenti.ru. Военспец убежден, что превентивный удар будет нанесен «по центрам принятия решений» в Вашингтоне. «22 июня больше никогда не повторится: лучше „превентивный“ удар по агрессору, который готов к нападению, чем повторение того, что мы имели в 1941 году», — добавил полковник запаса. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия должна первой ударить по Вашингтону, если США и НАТО не выполнят ее требований. Такого мнения придерживается полковник запаса Игорь Коротченко. Военспец уверен, что реакция РФ будет справедливым ответом на любые действия Запада. «Либо нашу позицию услышат и будут какие-то изменения, либо мы сами своими военными и военно-техническими решениями изменим геополитическую карту Европы и создадим контругрозы для всех, кто может угрожать безопасности нашей страны», — высказал свою позицию Коротченко в разговоре с argumenti.ru. Военспец убежден, что превентивный удар будет нанесен «по центрам принятия решений» в Вашингтоне. «22 июня больше никогда не повторится: лучше „превентивный“ удар по агрессору, который готов к нападению, чем повторение того, что мы имели в 1941 году», — добавил полковник запаса.