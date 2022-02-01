Махонин заявил, что лично следит за очередями в пермских клиниках

Махонин заявил, что по каждому отдельному случаю с очередями принимаются меры Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Пермского края заявил, что лично смотрит по камерам за очередями в пермских больницах. Об этом глава региона рассказал на заседании президиума Правительства РФ по теме борьбы с коронавирусом.

«Лично сам каждое утро наблюдаю по камерам видеонаблюдения поликлиники, если там какие-то очереди, скопление людей», — сообщил Махонин в ходе заседании, запись которого опубликована в Telegram-канале Правительства. Также, по словам главы края, по каждому отдельному случаю принимаются соответствующие меры, если требуется.

В целом губернатор назвал ситуацию с коронавирусом в Пермском крае «непростой, но контролируемой». Также в ходе заседания Махонин заявил, что заболеваемость COVID в регионе за последнюю неделю сильно выросла, однако смертность по сравнению с декабрем 2021 года снизилась на 6,7%. В службе 122 задействованы 97 работников, в резерве еще 300 специально обученных сотрудников МФЦ и волонтеров. Среднее ожидание ответа — 40-50 секунд при звонке. В поликлиниках в 2,5 раза увеличено количество бригад скорой помощи. Для снижения нагрузки на систему здравоохранения привлечены студенты пермского медуинверситета. Резерв коечного фонда составляет — 7,5 тысяч, в стационарах от инфекции лечатся почти 2,5 тыс. пермяков. Школьников в Перми и Березниках переводят на дистанционное обучение.

Пермский край входит в топ регионов заболеваемости коронавирусом по стране. За последние сутки в крае выявили 3754 заболевших, это — 4 место по России. В первой тройке находятся: Москва, Санкт-Петербург, Московская область.

URA.RU рассказывало об огромных очередях в пермских клиниках из-за резкого роста заболеваемости COVID. Многие после многих часов стояния в очереди просто уходили домой, не дождавшись приема. После этого в краевом минздраве заявили, что ситуация стабилизировалась. В ведомстве изменили порядок приема граждан в больницах и попросили пермяков не обманывать при вызове скорой.

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