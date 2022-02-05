Единороссы проголосуют за Юрия Кузнецова уже на этой неделе (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Тракторозаводского района Челябинска Юрий Кузнецов возглавит местную организацию «Единой России» в рамках тренда на совмещение руководства муниципалитетом и парторганизацией. Об этом сообщил URA.RU источник в партийных кругах.

«Скорее всего, уже на этой неделе Кузнецов избавится от статуса „и. о.“, став полноправным секретарем местной организации. Скорее всего, следующий на очереди — глава Курчатовского района Сергей Антипов. Сейчас там „секретарствует“ местный депутат Вячеслав Ершов. На совмещении руководства муниципалитетами и партийными ячейками настаивает губернатор Алексей Текслер, лидер областной „ЕР“. Процесс идет под контролем мэра Челябинска Натальи Котовой, которая руководит межмуниципальным координационным советом (МКС) „Челябинский“», — рассказал URA.RU инсайдер.

По его словам, исключением станут Советский и Центральный районы. Там местными организациями ЕР руководят, соответственно, депутат гордумы Сергей Овчинников и ее спикер Андрей Шмидт. В Ленинском районе лидером единороссов уже избрали главу Александра Орла, в Металлургическом и Калининском районе сохранят руководящие партийные посты Сергей Кочетков и Сергей Колесник. Все перевыборы пройдут в течение двух недель, оставшихся до областной отчетно-выборной партконференции.

«В Челябинске проводятся районные отчетно-выборные конференции „Единой России“. Это происходит в рамках подготовки к соответствующему областному мероприятию. Решение о выборах руководителей принимают члены партии», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска, воздержавшись от других комментариев.

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