В Госдуме предупредили об изменении выплат больничных

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Изменился порядок оформления больничного Фото:

С 2022 года россиянам не нужно оформлять заявление на оплату больничного. Об этом рассказали в Госдуме.

«С нового года изменился порядок выплат по больничным, теперь их можно получать без заявления. Оплату произведут на основании листка нетрудоспособности. Теперь ответственность за выплаты по больничным и в связи с беременностью и родами лежит на фонде социального страхования (ФСС), а не на работодателях», — сообщается в Instagram Госдумы.

Также в Госдуме сообщили о повышенных выплатах пособия по больничному для ухода за ребенком до восьми лет. Размер составляет 100% от среднего заработка.

Ранее в Роспотребнадзоре и Минздраве изменили порядок лечения и профилактики COVID-19. Теперь пациенты смогут дистанционно открыть больничный при наличии признаков ОРВИ. Для этого нужно будет получить дистанционную консультацию врача в поликлинике или по телефону горячей линии. Больничный при симптомах ОРВИ предоставят на семь дней, а при подтвержденном коронавирусе — на 14 дней, сообщает «Утро.ру». Россиянам, оформлявшим больничный после контакта с заболевшими коронавирусом, автоматически закроют его 7 февраля.

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С 2022 года россиянам не нужно оформлять заявление на оплату больничного. Об этом рассказали в Госдуме. «С нового года изменился порядок выплат по больничным, теперь их можно получать без заявления. Оплату произведут на основании листка нетрудоспособности. Теперь ответственность за выплаты по больничным и в связи с беременностью и родами лежит на фонде социального страхования (ФСС), а не на работодателях», — сообщается в Instagram Госдумы. Также в Госдуме сообщили о повышенных выплатах пособия по больничному для ухода за ребенком до восьми лет. Размер составляет 100% от среднего заработка. Ранее в Роспотребнадзоре и Минздраве изменили порядок лечения и профилактики COVID-19. Теперь пациенты смогут дистанционно открыть больничный при наличии признаков ОРВИ. Для этого нужно будет получить дистанционную консультацию врача в поликлинике или по телефону горячей линии. Больничный при симптомах ОРВИ предоставят на семь дней, а при подтвержденном коронавирусе — на 14 дней, сообщает «Утро.ру». Россиянам, оформлявшим больничный после контакта с заболевшими коронавирусом, автоматически закроют его 7 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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