Некоторым россиянам автоматически закроют больничные листы. Дата

05 февраля 2022 в 20:28 Размер текста - 17 +

Посещать поликлинику для закрытия больничного не нужно Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Россиянам, которым открывали больничный лист как контактным с зараженными COVID-19, автоматически закроют его 7 февраля. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. «Если человеку был открыт больничный лист как контактному лицу, он будет автоматически закрыт 7 февраля. Электронный больничный появится в электронной медкарте и будет направлен работодателю. Посещать поликлинику для его закрытия не нужно», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательную самоизоляцию для граждан, которые контактировали с зараженными COVID. Кроме того, этот же документ позволяет выписывать пациентов с коронавирусом без ПЦР-теста, если они лечатся более семи дней. Также ведомство исключило ношение одноразовых перчаток из перечня мер для борьбы с распространением коронавируса. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россиянам, которым открывали больничный лист как контактным с зараженными COVID-19, автоматически закроют его 7 февраля. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. «Если человеку был открыт больничный лист как контактному лицу, он будет автоматически закрыт 7 февраля. Электронный больничный появится в электронной медкарте и будет направлен работодателю. Посещать поликлинику для его закрытия не нужно», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательную самоизоляцию для граждан, которые контактировали с зараженными COVID. Кроме того, этот же документ позволяет выписывать пациентов с коронавирусом без ПЦР-теста, если они лечатся более семи дней. Также ведомство исключило ношение одноразовых перчаток из перечня мер для борьбы с распространением коронавируса.