Некоторым россиянам автоматически закроют больничные листы. Дата

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выездная комиссия гордумы во 2 городскую больницу Курган, регистратура, прием документов
Посещать поликлинику для закрытия больничного не нужно Фото:

Россиянам, которым открывали больничный лист как контактным с зараженными COVID-19, автоматически закроют его 7 февраля. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Если человеку был открыт больничный лист как контактному лицу, он будет автоматически закрыт 7 февраля. Электронный больничный появится в электронной медкарте и будет направлен работодателю. Посещать поликлинику для его закрытия не нужно», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательную самоизоляцию для граждан, которые контактировали с зараженными COVID. Кроме того, этот же документ позволяет выписывать пациентов с коронавирусом без ПЦР-теста, если они лечатся более семи дней. Также ведомство исключило ношение одноразовых перчаток из перечня мер для борьбы с распространением коронавируса.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россиянам, которым открывали больничный лист как контактным с зараженными COVID-19, автоматически закроют его 7 февраля. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. «Если человеку был открыт больничный лист как контактному лицу, он будет автоматически закрыт 7 февраля. Электронный больничный появится в электронной медкарте и будет направлен работодателю. Посещать поликлинику для его закрытия не нужно», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательную самоизоляцию для граждан, которые контактировали с зараженными COVID. Кроме того, этот же документ позволяет выписывать пациентов с коронавирусом без ПЦР-теста, если они лечатся более семи дней. Также ведомство исключило ношение одноразовых перчаток из перечня мер для борьбы с распространением коронавируса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...