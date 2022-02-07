07 февраля 2022
05 февраля 2022

В Сургуте бизнесмен продает элитный пентхаус за 17 миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство жилого квартала Екатерининский парк. Екатеринбург, недвижимость, новостройка, новое жилье, новая квартира, черновая отделка
В квартире с черновой отделкой предусмотрено помещение под спортзал, есть две террасы (фото из архива) Фото:

В Сургуте (ХМАО) бизнесмен Руслан Николаев продает двухуровневый элитный пентхаус на улице Университетской за 17 миллионов рублей. В квартире площадью более чем 200 квадратных метров две комнаты на первом уровне и свободная планировка на втором. При желании, как рассказал URA.RU собственник жилья, можно оборудовать и третий уровень.

«Плюсы этой квартиры в том, что на втором уровне планировка свободная, вокруг нет соседей. Если будущий собственник пожелает, то может оборудовать третий уровень. Сама квартира находится на 22-м этаже, из окон открывается шикарный вид», — говорит Николаев.

Квартира продается с черновой отделкой, в ней предусмотрено помещение под спортзал, есть две террасы. Николаев добавил, что приобретал жилье для своей семьи, но жить в квартире они передумали. Продавец предлагает хороший торг реальному покупателю.

Ранее URA.RU сообщало, что главный дорожник ХМАО выгодно продал квартиру и заработал в три раза больше губернатора. Директор дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Константин Гребешок заработал на продаже квартиры 14,6 миллиона рублей, его общий доход по итогам 2020 года составил 17,2 млн рублей.

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В Сургуте (ХМАО) бизнесмен Руслан Николаев продает двухуровневый элитный пентхаус на улице Университетской за 17 миллионов рублей. В квартире площадью более чем 200 квадратных метров две комнаты на первом уровне и свободная планировка на втором. При желании, как рассказал URA.RU собственник жилья, можно оборудовать и третий уровень. «Плюсы этой квартиры в том, что на втором уровне планировка свободная, вокруг нет соседей. Если будущий собственник пожелает, то может оборудовать третий уровень. Сама квартира находится на 22-м этаже, из окон открывается шикарный вид», — говорит Николаев. Квартира продается с черновой отделкой, в ней предусмотрено помещение под спортзал, есть две террасы. Николаев добавил, что приобретал жилье для своей семьи, но жить в квартире они передумали. Продавец предлагает хороший торг реальному покупателю. Ранее URA.RU сообщало, что главный дорожник ХМАО выгодно продал квартиру и заработал в три раза больше губернатора. Директор дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Константин Гребешок заработал на продаже квартиры 14,6 миллиона рублей, его общий доход по итогам 2020 года составил 17,2 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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