09 февраля 2022

Аналитики: пермяки не могут копить деньги из-за низкой зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего откладывать деньги в 2022 году собирается молодежь от 18 до 24 лет Фото:

Среди жителей Перми 20% не планируют откладывать деньги в 2022 году. Большая часть из них (70%) назвала причиной слишком маленький доход. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики компании «Авито».

«Среди проживающих в Перми и не планирующих откладывать деньги в этом году, большинство (70%) называет причиной маленький доход, с которым формировать накопления просто нет возможности», — сообщается в исследовании. 15% заявили, что слишком быстро тратят всю зарплату, а еще 15% предпочтут занять денег у друзей и знакомых или взять кредит в экстренных случаях.

Среди респондентов из Перми 80% собираются откладывать деньги в текущем году. В России больше всего копить собирается молодежь от 18 до 24 лет (81%). В группе опрошенных от 55 до 64 лет таких — 68%. Чаще всего откладывать сбережения планируют рабочие административного персонала (91%), страховщики (90%), юристы (88%) и сотрудники банков (80%).

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Среди жителей Перми 20% не планируют откладывать деньги в 2022 году. Большая часть из них (70%) назвала причиной слишком маленький доход. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики компании «Авито». «Среди проживающих в Перми и не планирующих откладывать деньги в этом году, большинство (70%) называет причиной маленький доход, с которым формировать накопления просто нет возможности», — сообщается в исследовании. 15% заявили, что слишком быстро тратят всю зарплату, а еще 15% предпочтут занять денег у друзей и знакомых или взять кредит в экстренных случаях. Среди респондентов из Перми 80% собираются откладывать деньги в текущем году. В России больше всего копить собирается молодежь от 18 до 24 лет (81%). В группе опрошенных от 55 до 64 лет таких — 68%. Чаще всего откладывать сбережения планируют рабочие административного персонала (91%), страховщики (90%), юристы (88%) и сотрудники банков (80%).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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