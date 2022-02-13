Сотрудник мэрии Челябинска попал под уголовное дело о взятке

Задержанного челябинского чиновника в итоге отпустили под подписку о невыезде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудник Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям (КУиЗО) администрации Челябинска Максим Кузьмин стал фигурантом уголовного дела и взят под подписку о невыезде. Ему инкриминируют получение взятки в 250 тысяч рублей, сообщили URA.RU источники в силовых структурах. Перед этим постов лишились его непосредственная начальница и куратор отдела.

«Кузьмин, работающий в отделе муниципального контроля КУиЗО, получил от бизнесмена в общей сложности четверть миллиона рублей. За это он закрыл глаза на то, как предприниматель использует земельный участок в Металлургическом районе Челябинска и функционирующее на нем строение. Конца расследования он будут жать под подпиской о невыезде», — рассказал URA.RU инсайдер.

По его словам, коррупционные отношения между бизнесменом и чиновником начались в июне 2020 года и длились полтора года. Уголовное дело в отношении Кузьмина возбудили в конце января, сейчас управленец находится под подпиской о невыезде. Инсайдер также добавил, что этому предшествовали отставки начальника отдела муниципального контроля Натальи Истоминой и зампреда КУиЗО Светланы Шавловой: власти города прервали отношения с чиновницами, которые по той или иной причине не пресекли коррупцию в своей сфере деятельности.

«Кузьмин отсутствовал на работе без объяснения причин с 28 декабря 2021 года. В 2022 году предоставил справку об участии в следственных действиях и повестку о вызове в ОЭБиПК УМВД по Челябинску. Ввиду длительного отсутствия и невозможности предоставить документы, подтверждающие уважительную причину неявок на работу, 25 января он подал заявление об увольнении по собственному желанию, и 27 января трудовой договор расторгнут», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области воздержались от комментариев. В пресс-службе СКР по региону не ответили на звонок корреспондента URA.RU.

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