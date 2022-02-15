15 февраля 2022
14 февраля 2022

Награда нашла родственников пермского героя ВОВ после текста URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие экспозиции в честь 100-летнего юбилея органов безопасности России. Челябинск, ордена, награды, медали, орден красной звезды, знак почетный сотрудник безопасности, за заслуги перед челябинской областью
Орден Красной Звезды передадут сестре рядового Алексея Гаранина (архивное фото) Фото:

После публикации URA.RU о розыске родственников участника Великой Отечественной войны из Прикамья Алексея Гаранина, чей орден Красной Звезды исследователи нашли под Калининградом, удалось связаться с сестрой героя. Об этом рассказал координатор проекта «Бессмертный барак» Андрей Шалаев.

«Контакты сестры есть, она проживает в Мытищах, я с ней разговаривал. Она жива-здорова. Они были репрессированы, так и попали в свое время в Пермский край», — сообщил он URA.RU.

Редакция связала Шалаева с поисковиками из Калининграда. В ближайшее время они планируют вручить орден, которым был награжден Гаранин, его сестре. Ранее URA.RU рассказывало, что под Калининградом поисковики обнаружили орден Красной Звезды, принадлежавший Алексею Гаранину, которого на фронт призвали из Красновишерского района Прикамья. Археологи объявили тогда розыск родственников бойца.

Орден Красной Звезды Алексея Гаранина

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После публикации URA.RU о розыске родственников участника Великой Отечественной войны из Прикамья Алексея Гаранина, чей орден Красной Звезды исследователи нашли под Калининградом, удалось связаться с сестрой героя. Об этом рассказал координатор проекта «Бессмертный барак» Андрей Шалаев. «Контакты сестры есть, она проживает в Мытищах, я с ней разговаривал. Она жива-здорова. Они были репрессированы, так и попали в свое время в Пермский край», — сообщил он URA.RU. Редакция связала Шалаева с поисковиками из Калининграда. В ближайшее время они планируют вручить орден, которым был награжден Гаранин, его сестре. Ранее URA.RU рассказывало, что под Калининградом поисковики обнаружили орден Красной Звезды, принадлежавший Алексею Гаранину, которого на фронт призвали из Красновишерского района Прикамья. Археологи объявили тогда розыск родственников бойца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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