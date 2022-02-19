Украина резко отреагировала на взорванные в России снаряды

19 февраля 2022 в 19:48 Размер текста - 17 +

Украина отрицает свою причастность к взрывам снарядов в Ростовской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Украинская сторона отвергла все обвинения в том, что ее снаряды взорвались на территории России. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба. «Мы решительно опровергаем все обвинения в том, что какие-либо якобы украинские снаряды падают на российскую территорию. Украина никогда не открывала такого огня», — написал Кулеба на своей странице в Twitter. Глава МИД Украины призвал немедленно провести «беспристрастное» международное расследование этих инцидентов. Свое сообщение он опубликован на английском языке. Ранее СМИ сообщили о взорванных на территории Ростовской области снарядах. Сперва взрыв прогремел в Тарасовском районе, в километре от русско-украинской границы. Ситуацию взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Затем там же было обнаружено еще одно место падение снаряда. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинская сторона отвергла все обвинения в том, что ее снаряды взорвались на территории России. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба. «Мы решительно опровергаем все обвинения в том, что какие-либо якобы украинские снаряды падают на российскую территорию. Украина никогда не открывала такого огня», — написал Кулеба на своей странице в Twitter. Глава МИД Украины призвал немедленно провести «беспристрастное» международное расследование этих инцидентов. Свое сообщение он опубликован на английском языке. Ранее СМИ сообщили о взорванных на территории Ростовской области снарядах. Сперва взрыв прогремел в Тарасовском районе, в километре от русско-украинской границы. Ситуацию взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Затем там же было обнаружено еще одно место падение снаряда.