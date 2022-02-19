Украина резко отреагировала на взорванные в России снаряды

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Российско-Казахстанский форум межрегионального сотрудничества с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Челябинск, боевые действия, снаряд, взрыв, гильза, руины, декорация
Украина отрицает свою причастность к взрывам снарядов в Ростовской области Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Украинская сторона отвергла все обвинения в том, что ее снаряды взорвались на территории России. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба.

«Мы решительно опровергаем все обвинения в том, что какие-либо якобы украинские снаряды падают на российскую территорию. Украина никогда не открывала такого огня», — написал Кулеба на своей странице в Twitter.

Глава МИД Украины призвал немедленно провести «беспристрастное» международное расследование этих инцидентов. Свое сообщение он опубликован на английском языке.

Ранее СМИ сообщили о взорванных на территории Ростовской области снарядах. Сперва взрыв прогремел в Тарасовском районе, в километре от русско-украинской границы. Ситуацию взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Затем там же было обнаружено еще одно место падение снаряда.

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Украинская сторона отвергла все обвинения в том, что ее снаряды взорвались на территории России. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба. «Мы решительно опровергаем все обвинения в том, что какие-либо якобы украинские снаряды падают на российскую территорию. Украина никогда не открывала такого огня», — написал Кулеба на своей странице в Twitter. Глава МИД Украины призвал немедленно провести «беспристрастное» международное расследование этих инцидентов. Свое сообщение он опубликован на английском языке. Ранее СМИ сообщили о взорванных на территории Ростовской области снарядах. Сперва взрыв прогремел в Тарасовском районе, в километре от русско-украинской границы. Ситуацию взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Затем там же было обнаружено еще одно место падение снаряда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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