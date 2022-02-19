Украина резко отреагировала на взорванные в России снаряды

Украинская сторона отвергла все обвинения в том, что ее снаряды взорвались на территории России. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба.
«Мы решительно опровергаем все обвинения в том, что какие-либо якобы украинские снаряды падают на российскую территорию. Украина никогда не открывала такого огня», — написал Кулеба на своей странице в Twitter.
Глава МИД Украины призвал немедленно провести «беспристрастное» международное расследование этих инцидентов. Свое сообщение он опубликован на английском языке.
Ранее СМИ сообщили о взорванных на территории Ростовской области снарядах. Сперва взрыв прогремел в Тарасовском районе, в километре от русско-украинской границы. Ситуацию взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Затем там же было обнаружено еще одно место падение снаряда.
Украинская сторона отвергла все обвинения в том, что ее снаряды взорвались на территории России. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба. «Мы решительно опровергаем все обвинения в том, что какие-либо якобы украинские снаряды падают на российскую территорию. Украина никогда не открывала такого огня», — написал Кулеба на своей странице в Twitter. Глава МИД Украины призвал немедленно провести «беспристрастное» международное расследование этих инцидентов. Свое сообщение он опубликован на английском языке. Ранее СМИ сообщили о взорванных на территории Ростовской области снарядах. Сперва взрыв прогремел в Тарасовском районе, в километре от русско-украинской границы. Ситуацию взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Затем там же было обнаружено еще одно место падение снаряда.