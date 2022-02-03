Пермские власти решили проблему изношенных домов

На ремонт будут выделять 50 млн рублей ежегодно в течение трех лет Фото: Размик Закарян © URA.RU

Муниципалитеты с сильно изношенными, но не аварийными домами (более 70% износа) получат субсидии для ремонта зданий. Ранее такие дома были исключены из программы капитального ремонта в связи с сильным износом. Об этом сообщается на сайте правительства Пермского края.

«В ближайшие 3 года Правительство Прикамья направит 150 млн руб. на капитальный ремонт многоквартирных домов», — сообщается на сайте. Субсидии будут предоставляться на условиях софинансирования: не более 75% от краевого бюджета и не менее 25% от местного.

Средства могут быть направлены на ремонт фундамента, крыш, стен, водо-, тепло- и электроснабжения, газового оборудования. Деньги будут выделяться в течение трех лет по 50 млн рублей ежегодно. Как рассчитали специалисты, на субсидии смогут претендовать только 1,5 тыс. домов. Какие именно, определять будут сами муниципалитеты.

Ранее около двух тысяч домов в Пермском крае вычеркнули из программы капитального ремонта. Состояние таких домов еще не было аварийным, но степень износа была более 70%. Жителей зданий также не расселяли, потому что стоимость переселения была выше стоимости ремонта. Экс-губернатор региона Максим Решетников, ответственный за такое решение, отмечал тогда, что решения по этому вопросу пока нет.

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