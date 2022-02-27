Фонд, спасавший детей Беслана и Чернобыля, помог жителям Донбасса

В Российском детском фонде сообщили, что к помощи подключились все отделения организации Российский детский фонд

новость из сюжета Беженцы с Украины

Российский детский фонд отправил материальную помощь для детей беженцев из Донбасса, которых эвакуировали в РФ. Среди них есть дети как из Донецкой и Луганской народных областей, так из городов Украины, сообщили в организации. Фонд также отправил психологов для оказания помощи.

«Уже с первых дней эвакуации беженцев с Донбасса Российский детский фонд объявил для этих людей сбор срочной помощи. Детское питание, средства личной гигиены, одежда, школьные принадлежности, отправляются в логистические склады наших отделений в Воронежской, Ростовской и Белгородской областях. Направляя их в приграничные регионы, мы не выбираем для каких именно детей они предназначены, донецких, луганских, харьковских или киевских», — сообщается на сайте Российского детского фонда.

Также в фонде отметили, что к работе подключились все отделения, в том числе и отдаленные. Помимо материальной помощи оказывается психологическая поддержка. В организации сообщили, что в Воронежскую область отправили «Психологический десант» во главе с деканом психологического факультета МГУ Юрием Зинченко. Специалисты работают с воспитанниками эвакуированных детских домов и интернатов, переживших военные действия, рассказали в детском фонде.

В фонде рассказали, что их с Украиной связывают долгие годы работы. В 1988 году на Украине было создано отделение Российского детского фонда, которое стало впоследствии самостоятельным украинским Детским фондом.

Российский детский фонд был создан в 1987 году, как Советский детский фонд имени Ленина. Среди главных достижений фонда называется помощь пострадавшим детям Чернобыля, а также детям Беслана и Чечни.

На фоне обострения в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) началась эвакуация граждан в Россию. Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить беженцам по 10 тысяч рублей. Корреспондент URA.RU сообщал, что уехать из республик могли только женщины, дети и пожилые люди. В России признали независимость республик.

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