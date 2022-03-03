Родственников бывшей подруги Тимати взяли в заложники на Украине

Украинские националисты взяли в заложники родственников бывшей подруги рэпера Тимати, модели из Тюмени Алены Шишковой. Об этом она рассказала в своем Instagram. Шишкова уточнила, что сейчас ее родные находятся в Мариуполе (Украина).
«Поймите вы меня, в Мариуполе в заложниках у националистических батальонов прямо сейчас мои родственники. Просто русские граждане Украины, которые любят город, в который приехали жить и работать, когда еще мир не делился на „ваших“ и „наших“. У меня сердце болит! Вы знаете, что я всегда была миротворцем. Я им и останусь. Я поддерживаю позицию моей России. Я хочу увидеть родных живыми», — заявила Шишкова на своей странице в Instagram.
Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Ее проведение инициировал президент России Владимир Путин. За несколько дней до этого, 22 февраля, лидер РФ признал независимость Луганской и Донецкой народных республик.
Украинские националисты взяли в заложники родственников бывшей подруги рэпера Тимати, модели из Тюмени Алены Шишковой. Об этом она рассказала в своем Instagram. Шишкова уточнила, что сейчас ее родные находятся в Мариуполе (Украина). «Поймите вы меня, в Мариуполе в заложниках у националистических батальонов прямо сейчас мои родственники. Просто русские граждане Украины, которые любят город, в который приехали жить и работать, когда еще мир не делился на „ваших“ и „наших“. У меня сердце болит! Вы знаете, что я всегда была миротворцем. Я им и останусь. Я поддерживаю позицию моей России. Я хочу увидеть родных живыми», — заявила Шишкова на своей странице в Instagram. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Ее проведение инициировал президент России Владимир Путин. За несколько дней до этого, 22 февраля, лидер РФ признал независимость Луганской и Донецкой народных республик.