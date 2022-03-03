В Сургуте закрылся магазин испанской сети Mango

В Нижневартовске магазин пока работает Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Сургуте (ХМАО) в ТЦ «Сити-молл» из-за западных санкций закрылся испанский магазин модной одежды Mango. Об этом URA.RU сообщил представители сети. Ранее о прекращении товарооборота в России заявляли на официальном сайте компании.

«Магазин „Манго“ не работает. На сколько будет закрыт — пока неизвестно», — сказал представитель компании.

Вторая торговая точка сети испанских магазинов находится в нижневартовском торговом центре «Европа-сити». В справочной службе ТЦ журналисту URA.RU сообщили, что магазин работает и речи о закрытии пока не идет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени закрыли магазины сети Mango. Покупатели, пришедшие в ТЦ «Галерея Вояж» к открытию торговой точки, не смогли попасть внутрь: вход был закрыт рольставнями, но никаких объявлений о закрытии не было. Санкционное давление на Россию не прекращается несколько лет, оно направлено не только против государства, но и против рядовых жителей. Ситуация обострилась после начала спецоперации России по денацификации и разоружению Украины. Ранее свои магазины закрыла компания H&M Group, Apple остановила работу официального представителя re:Store.