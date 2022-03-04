Сборную России по керлингу отстранили от участия в чемпионате мира 2022 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Челябинский керлингист Сергей Глухов раскритиковал решение Международного Олимпийского комитета (МОК) отстранить сборную России от участия в чемпионате мира по керлингу. В социальных сетях Глухов назвал такое решение преступлением против мирового спорта.

«Сегодня Международный Олимпийский Комитет совершил преступление не только по отношению к российским спортсменам. Но по отношению к мировому спорту в целом, по отношению к Олимпийскому движению», — написал Глухов в своем Instagram-аккаунте.

Глухов добавил, что решение отстранить с Паралимпиады наших спортсменов за день до начала соревнований будет сниться ответственным за это лицам до конца дней. Челябинец назвал это верхом цинизма и лицемерия.

Ранее власти РФ также выступили с критикой в адрес МОК из-за их решения отстранить российских спортсменов от участия в паралимпийских играх в Пекине. В Кремле назвали такое решение позором. В пресс-службе паралимпийского комитета РФ (ПКР) назвали решение МОК противоречащим одному из основных принципов— аполитичности спорта инвалидов.

Из-за необоснованно жестких санкций со стороны Запада, последовавших в качестве реакции на спецоперацию РФ на Украине, большинство российских спортсменов лишились права участвовать в международных соревнованиях. Руководство УЕФА перенесло финал Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж, а домашние матчи турнира с участием российских клубов будут проводиться на нейтральном поле. ФК «Спартак» отстранили от участия в Лиги Европы.

Решением МОК сборная России по керлингу отстранена от участия в чемпионате мира Скрин: Страница Сергея Глухова в Instagram

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