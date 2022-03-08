Махонин провел секретное совещание о помощи Донбассу

Не все вопросы на совещании можно было обсуждать открыто Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин закрыл для СМИ совещание с правительством по отправке гуманитарной помощи Донбассу. Оно состоялось утром 9 марта, и изначально планировался открытый формат. Однако через 10 минут после его начала ссылка на трансляцию в Youtube-канале «Пермский край» стала неактивной.

«Прямая трансляция совещания не состоится. Приносим извинения», — сообщили в телеграм-канале «Пермский край».

Источник в политэлитах региона пояснил, что решение принял Дмитрий Махонин. «Это была подготовка к правительству, где предполагалось рассмотреть эти вопросы. Но поскольку в последний момент было решено обсудить ряд вопросов в закрытом режиме, трансляцию отменили. Открытая часть будет завтра на заседании правительства», — отметил собеседник.

По данным URA.RU, предварительной датой отправки колонны гуманитарной помощи назначено 10 марта. Министерство социального развития по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина открыло специальный счет для благотворительных пожертвований. Помочь можно также предметами первой необходимости и вещами. Ранее агентство сообщало, что Прикамье готово разместить 500 переселенцев.