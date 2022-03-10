Суд пересмотрит дело убитого влиятельного свердловского юриста

Орджоникидзевский суд заново оценит вину Маркова-Боброва Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Екатеринбурге пересмотрят дело о похищении арбитражного управляющего Владимира Яшина, который впоследствии умер. Решение принял судья Свердловского облсуда. Организатором похищения предположительно выступил Алексей Марков-Бобров, уже осужденный по этому делу.

«Областной суд направил на новое рассмотрение уголовное дело организатора похищения арбитражного управляющего Яшина», — говорится в официальной группе суда в соцсети «ВКонтакте». Приговор Орджоникидзевского райсуда Екатеринбурга, признавшего Маркова-Боброва виновным, отменен. Его вину будут доказывать заново.

По версии следствия, Марков-Бобров организовал похищение Яшина, чтобы забрать у него десятки миллионов рублей. Часть этой суммы нашли у него в квартире.

Дело Яшина возбудили в конце 2019 года. Суд установил, что его похитили и избивали, пытаясь получить у него деньги по векселям на сумму не менее 34 млн рублей. Получив деньги, похитители бросили арбитражного управляющего на дороге, оставив его без телефона. Местные жители обнаружили тело Яшина у поселка Садовый. Свердловский областной суд приговорил к заключению в колонии Владимира Краснобаева, Юрия Мусохранова, Василия Паршина и Магафура Султанова, похитивших Владимира Яшина. Предположительно их действия координировал Марков-Бобров.

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