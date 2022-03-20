Иностранцы получат от РФ бонус за победу в «Лидерах России». Фото

20 марта 2022 в 20:25 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ, который позволяет иностранцам получить гражданство РФ за победу в «Лидерах России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Финалисты международного трека конкурса «Лидеры России» смогут получить гражданство РФ по ускоренной процедуре. Об этом на церемонии награждения победителей трека «Международный» сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Президент России Владимир Путин уже поручил внести соответствующие изменения в законодательство. «Заявки на участие в конкурсе подали более 10 тысяч человек из 150 стран мира. И именно вы стали лучшими из лучших — первыми в истории финалистами и победителями этого трека. Всем вам открыты новые возможности, чтобы реализоваться и проявить себя в России. Вы все сможете подать документы на получение гражданства России в упрощенном порядке», — приводит обращение Сергея Кириенко к финалистам пресс-служба конкура «Лидеры России». Семь участников трека «Международный» прошли в суперфинал «Лидеров России». В их числе граждане Беларуси Дарья Рыженкова, Елена Голубович и Владимир Микулич и Казахстана Виталий Арестов и Олег Толкайлов. Кроме того, в суперфинал вышли житель Польши Пшемыслав Мировски и представитель Эстонии Глеб Сибирцев. Все они станут обладателями образовательного гранта в размере миллиона рублей. Кириенко напомнил, что трек «Международный» проводится впервые. Его инициатором стал президент России Владимир Путин. Цель трека — привлечь высококвалифицированные кадры со всего мира и показать открытость и преимущества РФ для иностранцев. Всего в финале трека «Международный» приняли участие граждане 19 стран. В их числе Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Германия, Греция, Грузия, Израиль, Казахстан, Киргизия, Китай, Латвия, Молдова, Норвегия, Польша, Чехия, Эстония, Узбекистан и Украина. Все 70 участников, по решению Наблюдательного совета трека, получат сертификаты на обращение за гражданством РФ по упрощенной процедуре. «Проведение трека „Международного“ сегодня оказалось в высшей степени необходимым. Мы увидели людей, которые живут в разных странах, но думают о России, хотят помочь России и проявить себя в великой созидательной работе. Но я уверен, что не только вы нужны России, но и Россия нужна вам», — заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Президент РФ уже подписал указ, который позволяет победителям и финалистам трека получить гражданство и вид на жительство в России по упрощенной схеме. Об этом рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Александр Комиссаров. Фото: пресс-служба конкурса «Лидеры России» Фото: пресс-служба конкурса «Лидеры России» Фото: пресс-служба конкурса «Лидеры России» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Финалисты международного трека конкурса «Лидеры России» смогут получить гражданство РФ по ускоренной процедуре. Об этом на церемонии награждения победителей трека «Международный» сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Президент России Владимир Путин уже поручил внести соответствующие изменения в законодательство. «Заявки на участие в конкурсе подали более 10 тысяч человек из 150 стран мира. И именно вы стали лучшими из лучших — первыми в истории финалистами и победителями этого трека. Всем вам открыты новые возможности, чтобы реализоваться и проявить себя в России. Вы все сможете подать документы на получение гражданства России в упрощенном порядке», — приводит обращение Сергея Кириенко к финалистам пресс-служба конкура «Лидеры России». Семь участников трека «Международный» прошли в суперфинал «Лидеров России». В их числе граждане Беларуси Дарья Рыженкова, Елена Голубович и Владимир Микулич и Казахстана Виталий Арестов и Олег Толкайлов. Кроме того, в суперфинал вышли житель Польши Пшемыслав Мировски и представитель Эстонии Глеб Сибирцев. Все они станут обладателями образовательного гранта в размере миллиона рублей. Кириенко напомнил, что трек «Международный» проводится впервые. Его инициатором стал президент России Владимир Путин. Цель трека — привлечь высококвалифицированные кадры со всего мира и показать открытость и преимущества РФ для иностранцев. Всего в финале трека «Международный» приняли участие граждане 19 стран. В их числе Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Германия, Греция, Грузия, Израиль, Казахстан, Киргизия, Китай, Латвия, Молдова, Норвегия, Польша, Чехия, Эстония, Узбекистан и Украина. Все 70 участников, по решению Наблюдательного совета трека, получат сертификаты на обращение за гражданством РФ по упрощенной процедуре. «Проведение трека „Международного“ сегодня оказалось в высшей степени необходимым. Мы увидели людей, которые живут в разных странах, но думают о России, хотят помочь России и проявить себя в великой созидательной работе. Но я уверен, что не только вы нужны России, но и Россия нужна вам», — заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Президент РФ уже подписал указ, который позволяет победителям и финалистам трека получить гражданство и вид на жительство в России по упрощенной схеме. Об этом рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Александр Комиссаров.