У челябинцев возрос интерес к альтернативе Apple Pay и Google Pay

Из-за прекращения работы платежных сервисов интерес к альтернативе вырос в 1,5 раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

После прекращения работы платежных сервисов Apple Pay и Google Pay со многими банковскими картами, интерес челябинцев к ключу от «Умного домофона», который компания «Интерсвязь» ввела в качестве альтернативы, возрос в 1,5 раза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«За все время существования проекта ключи от „Умных домофонов“ получили более 2 млн жителей области. Как транспортной картой такими ключами пользуются около 50 тысяч челябинцев. С момента остановки работы платежных сервисов Apple Pay и Google Pay, количество тех, кто оплачивает поездки нашим ключом, выросло в 1,5 раза», — сообщили URA.RU в компании.

В компании добавили, что на данный момент они рассматривают расширение возможностей ключа. Технические возможности позволяют внедрить систему оплаты ключом не только в общественном транспорте, но и в магазинах.

Ранее компания «Интерсвязь» предложила челябинцам альтернативную замену карт Visa и Mastercard при оплате поездок в общественном транспорте в виде ключа от «Умного домофона». Компания ввела даже систему скидок при оплате поездки ключом. В планах компании является расширение географии проекта по другим городам России.

Платежные системы Apple Pay и Google Pay перестали работать с картами Visa и Mastercard в России из-за введения санкций западными странами. Лидеры этих стран рассчитывают таким образом разрушить российскую экономику, навредить миллионам россиян. Президент РФ Владимир Путин заявил, что такие методы имеют все признаки агрессии.

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