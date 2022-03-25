В Кремле высказались о состоянии Жириновского

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков назвал информацию о смерти политика недостоверной Фото:
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Жириновский тяжело заболел коронавирусом

О том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский жив, сообщили в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что политик по-прежнему находится в больнице.

«Нам известно, что сегодня кто-то „утку“ [непроверенная или преднамеренно ложная информация в СМИ] запустил. Это неприлично. Слава богу, Жириновский жив. Он по-прежнему в больнице, в тяжелом состоянии. Но под контролем врача», — сказал он на конференц-колле.

В начале февраля Владимира Жириновского госпитализировали из-за заражения коронавирусом, несмотря на то, что он 8 раз привился от вируса. Он был направлен в Центральную клиническую больницу Москвы. 26 февраля стало известно, что Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Однако вскоре его состояние улучшилось — политик пришел в сознание.

25 марта ряд СМИ написал о том, что Жириновский скончался. Однако спикер Государственной думы Росси Вячеслав Володин опроверг эти новости. Вскоре подобное заявление сделали и в Минздраве.

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О том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский жив, сообщили в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что политик по-прежнему находится в больнице. «Нам известно, что сегодня кто-то „утку“ [непроверенная или преднамеренно ложная информация в СМИ] запустил. Это неприлично. Слава богу, Жириновский жив. Он по-прежнему в больнице, в тяжелом состоянии. Но под контролем врача», — сказал он на конференц-колле. В начале февраля Владимира Жириновского госпитализировали из-за заражения коронавирусом, несмотря на то, что он 8 раз привился от вируса. Он был направлен в Центральную клиническую больницу Москвы. 26 февраля стало известно, что Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Однако вскоре его состояние улучшилось — политик пришел в сознание. 25 марта ряд СМИ написал о том, что Жириновский скончался. Однако спикер Государственной думы Росси Вячеслав Володин опроверг эти новости. Вскоре подобное заявление сделали и в Минздраве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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