В Кремле высказались о состоянии Жириновского

25 марта 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков назвал информацию о смерти политика недостоверной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Жириновский тяжело заболел коронавирусом О том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский жив, сообщили в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что политик по-прежнему находится в больнице. «Нам известно, что сегодня кто-то „утку“ [непроверенная или преднамеренно ложная информация в СМИ] запустил. Это неприлично. Слава богу, Жириновский жив. Он по-прежнему в больнице, в тяжелом состоянии. Но под контролем врача», — сказал он на конференц-колле. В начале февраля Владимира Жириновского госпитализировали из-за заражения коронавирусом, несмотря на то, что он 8 раз привился от вируса. Он был направлен в Центральную клиническую больницу Москвы. 26 февраля стало известно, что Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Однако вскоре его состояние улучшилось — политик пришел в сознание. 25 марта ряд СМИ написал о том, что Жириновский скончался. Однако спикер Государственной думы Росси Вячеслав Володин опроверг эти новости. Вскоре подобное заявление сделали и в Минздраве. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

О том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский жив, сообщили в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что политик по-прежнему находится в больнице. «Нам известно, что сегодня кто-то „утку“ [непроверенная или преднамеренно ложная информация в СМИ] запустил. Это неприлично. Слава богу, Жириновский жив. Он по-прежнему в больнице, в тяжелом состоянии. Но под контролем врача», — сказал он на конференц-колле. В начале февраля Владимира Жириновского госпитализировали из-за заражения коронавирусом, несмотря на то, что он 8 раз привился от вируса. Он был направлен в Центральную клиническую больницу Москвы. 26 февраля стало известно, что Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Однако вскоре его состояние улучшилось — политик пришел в сознание. 25 марта ряд СМИ написал о том, что Жириновский скончался. Однако спикер Государственной думы Росси Вячеслав Володин опроверг эти новости. Вскоре подобное заявление сделали и в Минздраве.