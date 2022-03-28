В ГД хотят дать гражданство живущим за границей соотечественникам

28 марта 2022 в 18:27 Размер текста - 17 +

Затулин предлагает предоставить гражданство соотечественникам без обязательного переезда в Россию Фото: Сергей Русанов © URA.RU Спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин предложили наделить соотечественников правом на получение гражданства РФ. Он считает, что это возможно сделать без переезда в страну. «Я сторонник того, чтобы граждан России было больше, в том числе, за рубежом. Сторонник того, чтобы предоставлять гражданство нашим соотечественникам (хочу подчеркнуть — не всем, а нашим соотечественникам) вне зависимости от того, переехали они в Россию или нет», — сказал депутат на пресс-конференции по вопросам миграции и гражданства. Трансляция велась на сайте пресс-центра «Россия сегодня». В России предложили упростить порядок приема российского гражданства. Лицам, кто намерен получить российское гражданство, рекомендуется начать процедуру отказа от уже имеющегося гражданства кроме случаев, когда международным договором урегулирован вопрос двойного гражданства. Решение о приеме в гражданство будет принято в течение трех месяцев со дня подачи заявления. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин предложили наделить соотечественников правом на получение гражданства РФ. Он считает, что это возможно сделать без переезда в страну. «Я сторонник того, чтобы граждан России было больше, в том числе, за рубежом. Сторонник того, чтобы предоставлять гражданство нашим соотечественникам (хочу подчеркнуть — не всем, а нашим соотечественникам) вне зависимости от того, переехали они в Россию или нет», — сказал депутат на пресс-конференции по вопросам миграции и гражданства. Трансляция велась на сайте пресс-центра «Россия сегодня». В России предложили упростить порядок приема российского гражданства. Лицам, кто намерен получить российское гражданство, рекомендуется начать процедуру отказа от уже имеющегося гражданства кроме случаев, когда международным договором урегулирован вопрос двойного гражданства. Решение о приеме в гражданство будет принято в течение трех месяцев со дня подачи заявления.