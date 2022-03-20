В ЛДПР предложили упростить выдачу российского гражданства

В России предложили упростить порядок приема российского гражданства. Информацию из законопроекта передала пресс-служба одного из авторов инициативы, замглавы фракции ЛДПР Ярослава Нилова.
Депутаты от фракции ЛДПР и сенаторы — члены партии 21 марта внесут в Госдуму законопроект об упрощенном порядке выдачи российского гражданства лицам, один из родителей которых в свидетельстве о рождении записан как русский, приводит ТАСС слова из пояснительной записки. При этом для получения российского паспорта не обязательно проживать в России пять лет, получать вид на жительство, подтверждать источник дохода или сдавать экзамен по русскому языку.
В пояснительной записке отмечается, что лицам, кто намерен получить российское гражданство необходимо начать процедуру отказа от уже имеющегося гражданства кроме случаев, когда международным договором урегулирован вопрос двойного гражданства. Решение о приеме в гражданство будет принято в течение трех месяцев со дня подачи заявления.
В связи с объявлением о начале военной спецоперации РФ на Украине США и западные страны стали вводить санкции против России. Позже власти РФ составили перечень недружественных стран. В их число вошли Австралия, Канада, Швейцария, Япония, Украина и многие другие. Также был разработан проект в целях защиты национальных интересов россиян в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций.
В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами».
В России предложили упростить порядок приема российского гражданства. Информацию из законопроекта передала пресс-служба одного из авторов инициативы, замглавы фракции ЛДПР Ярослава Нилова. Депутаты от фракции ЛДПР и сенаторы — члены партии 21 марта внесут в Госдуму законопроект об упрощенном порядке выдачи российского гражданства лицам, один из родителей которых в свидетельстве о рождении записан как русский, приводит ТАСС слова из пояснительной записки. При этом для получения российского паспорта не обязательно проживать в России пять лет, получать вид на жительство, подтверждать источник дохода или сдавать экзамен по русскому языку. В пояснительной записке отмечается, что лицам, кто намерен получить российское гражданство необходимо начать процедуру отказа от уже имеющегося гражданства кроме случаев, когда международным договором урегулирован вопрос двойного гражданства. Решение о приеме в гражданство будет принято в течение трех месяцев со дня подачи заявления. В связи с объявлением о начале военной спецоперации РФ на Украине США и западные страны стали вводить санкции против России. Позже власти РФ составили перечень недружественных стран. В их число вошли Австралия, Канада, Швейцария, Япония, Украина и многие другие. Также был разработан проект в целях защиты национальных интересов россиян в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами».