В ЛДПР предложили упростить выдачу российского гражданства

21 марта 2022 в 04:33 Размер текста - 17 +

В России предложили упростить процесс получения российского гражданства Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В России предложили упростить порядок приема российского гражданства. Информацию из законопроекта передала пресс-служба одного из авторов инициативы, замглавы фракции ЛДПР Ярослава Нилова. Депутаты от фракции ЛДПР и сенаторы — члены партии 21 марта внесут в Госдуму законопроект об упрощенном порядке выдачи российского гражданства лицам, один из родителей которых в свидетельстве о рождении записан как русский, приводит ТАСС слова из пояснительной записки. При этом для получения российского паспорта не обязательно проживать в России пять лет, получать вид на жительство, подтверждать источник дохода или сдавать экзамен по русскому языку. В пояснительной записке отмечается, что лицам, кто намерен получить российское гражданство необходимо начать процедуру отказа от уже имеющегося гражданства кроме случаев, когда международным договором урегулирован вопрос двойного гражданства. Решение о приеме в гражданство будет принято в течение трех месяцев со дня подачи заявления. В связи с объявлением о начале военной спецоперации РФ на Украине США и западные страны стали вводить санкции против России. Позже власти РФ составили перечень недружественных стран. В их число вошли Австралия, Канада, Швейцария, Япония, Украина и многие другие. Также был разработан проект в целях защиты национальных интересов россиян в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России предложили упростить порядок приема российского гражданства. Информацию из законопроекта передала пресс-служба одного из авторов инициативы, замглавы фракции ЛДПР Ярослава Нилова. Депутаты от фракции ЛДПР и сенаторы — члены партии 21 марта внесут в Госдуму законопроект об упрощенном порядке выдачи российского гражданства лицам, один из родителей которых в свидетельстве о рождении записан как русский, приводит ТАСС слова из пояснительной записки. При этом для получения российского паспорта не обязательно проживать в России пять лет, получать вид на жительство, подтверждать источник дохода или сдавать экзамен по русскому языку. В пояснительной записке отмечается, что лицам, кто намерен получить российское гражданство необходимо начать процедуру отказа от уже имеющегося гражданства кроме случаев, когда международным договором урегулирован вопрос двойного гражданства. Решение о приеме в гражданство будет принято в течение трех месяцев со дня подачи заявления. В связи с объявлением о начале военной спецоперации РФ на Украине США и западные страны стали вводить санкции против России. Позже власти РФ составили перечень недружественных стран. В их число вошли Австралия, Канада, Швейцария, Япония, Украина и многие другие. Также был разработан проект в целях защиты национальных интересов россиян в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами».