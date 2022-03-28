28 марта 2022

Екатеринбуржец, обстрелявший бар в центре города, задержан

© Служба новостей «URA.RU»
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Пистолет екатеринбуржца отправили на экспертизу Фото:

Полиция и ФСБ задержала жителя Екатеринбурга, который напал на бар Dirty Dance с пистолетом и ранил охранника. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Стрелком оказался житель Екатеринбурга 1985 года рождения. Он прислушался к совету сыщиков и пришел в полицию вместе со своим адвокатом. Орудие преступления как главный вещдок изъято. Это зарегистрированный травматический пистолет МР-13, внешне похожий на пистолет Макарова», — сообщил Горелых.

Двое других человек, которые участвовали в нападении, также задержаны. Их нашли в Академическом районе города и допросили.

После сообщения об инциденте в СМИ делом заинтересовался начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков. Он поручил поиск свердловчанина опытным сотрудникам полиции, которые нашли злоумышленника меньше чем за сутки, подчеркнул Горелых.

Информация о нападении на охранников появилась 27 марта. Неизвестный обстрелял бар Dirty Dance в центре Екатеринбурга и сбежал. Охранник был госпитализирован с ранением бедра, руки и груди.

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Полиция и ФСБ задержала жителя Екатеринбурга, который напал на бар Dirty Dance с пистолетом и ранил охранника. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Стрелком оказался житель Екатеринбурга 1985 года рождения. Он прислушался к совету сыщиков и пришел в полицию вместе со своим адвокатом. Орудие преступления как главный вещдок изъято. Это зарегистрированный травматический пистолет МР-13, внешне похожий на пистолет Макарова», — сообщил Горелых. Двое других человек, которые участвовали в нападении, также задержаны. Их нашли в Академическом районе города и допросили. После сообщения об инциденте в СМИ делом заинтересовался начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков. Он поручил поиск свердловчанина опытным сотрудникам полиции, которые нашли злоумышленника меньше чем за сутки, подчеркнул Горелых. Информация о нападении на охранников появилась 27 марта. Неизвестный обстрелял бар Dirty Dance в центре Екатеринбурга и сбежал. Охранник был госпитализирован с ранением бедра, руки и груди.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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