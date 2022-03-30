Пермский бизнесмен продает модное кафе, чтобы уехать из города

Вести бизнес стало сложно Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермский бизнесмен Алексей Двоеглазов планирует продать кафе-галерею «Дзен», которая находится в арт-кластере «Старокирпичный переулок». Владелец заведения рассказал URA.RU, почему решил продать бизнес и какие проблемы могут возникнуть.

«Очень сильно выросли цены на закуп. Причем начали расти еще в декабре—январе. К примеру, кофе подорожал в три раза. То же самое — с бумагой и чековой лентой. Еще — арендатор уведомил о повышении цены за аренду помещения. Кроме того, серьезные перебои с поставками импортных продуктов — мы не можем обеспечить полный ассортимент», — рассказал URA.RU Алексей Двоеглазов.

По словам ресторатора, последние два года были борьбой за выживание — сначала самоизоляция, потом восстановление потерь от простоя и снижение спроса. Потом — следующие волны коронавируса, при которых ощущалось падение спроса.

«К сожалению, накопилась общая усталость и наступила апатия. Я бы хотел переехать в теплый климат, в Краснодарский край, но общепит сложно перевезти. Поэтому рассматриваю варианты по выходу из бизнеса», — рассказал ресторатор.

Алексей Двоеглазов отмечает, что сейчас будет сложно продать бизнес в связи с текущей экономической ситуацией. Из-за санкций нарушаются торговые цепочки, и, по словам бизнесмена, никто не знает, что будет дальше и рисковать не хотят, заходя в новый бизнес. А просто закрыть кафе владелец не готов.

Ранее URA.RU сообщало, что у рестораторов возникли проблемы с рыбными позициями в меню. Также, пермский бизнес рассказал о последствиях введения санкций.

Иностранные производители уходят с российского рынка в рамках экономических санкций — это ответ Евросоюза на проведение вынужденной спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением: создают аналоги лекарств, находят альтернативу зарубежным ингредиентам, открывают производства во всех сферах промышленности.

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