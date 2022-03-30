К поискам мальчика приступили волонтеры (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске ведут поиски 12-летнего Тимура Асатулина. Как сообщили URA.RU в группе поиска, 30 марта подростка видели по адресу Богдана Хмельницкого, 24. С тех пор его местоположение неизвестно.

«Рост подростка 150 см, телосложение худощавое, глаза карие, волосы короткие светло-русые. Был одет в серую вязанную шапку, темно-синюю болоньевую куртку с капюшоном, черные спортивные штаны, с белой надписью по бокам, черные короткие кроссовки», — говорится в объявлении группы «Легион-СПАС» в соцсети «ВКонтакте».

Организаторы поиска просят всех, кто владеет информацией о местонахождении подростка, связаться с ними по телефонам, указанным в объявлении. Также выйти на связь с организаторами можно в социальных сетях.

Подросток потерялся 30 марта Фото: группа «„Легион-СПАС“» в «ВКонтакте»