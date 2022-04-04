МИД Австрии выступил против новых антироссийских санкций

Австрия не должна прибегать к объявлению эмбарго на российский газ, так как у страны есть другие способы ужесточения санкций. Такое заявление сделал глава МИД Австрии Александер Шалленберг телеканалу OE24.
«Мы не должны совершать ошибку, будто бы существует только один путь. У нас имеются другие способы ужесточения санкций, и мы их используем», — цитирует Шалленберга РИА «Новости».
Подобное решение российского лидера обусловлено санкционным давлением со стороны западных стран. Евросоюз, США, Япония и другие государства ужесточили антироссийские санкции ввиду проведения РФ спецоперации на Украине.
Австрия не должна прибегать к объявлению эмбарго на российский газ, так как у страны есть другие способы ужесточения санкций. Такое заявление сделал глава МИД Австрии Александер Шалленберг телеканалу OE24. «Мы не должны совершать ошибку, будто бы существует только один путь. У нас имеются другие способы ужесточения санкций, и мы их используем», — цитирует Шалленберга РИА «Новости». Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные РФ страны обязаны расплачиваться за импорт российского газа рублями. Позже Германия и Франция отказалась выполнять ультиматум президента, сообщает RT. 30 марта власти ФРГ запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа из РФ. Подобное решение российского лидера обусловлено санкционным давлением со стороны западных стран. Евросоюз, США, Япония и другие государства ужесточили антироссийские санкции ввиду проведения РФ спецоперации на Украине.