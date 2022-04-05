Минобороны РФ: Украина готовит новые провокации, подобные Буче

Украинские солдаты провели очередную постановочную съемку, сообщает Минобороны России Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В селе Мощун (Бучанский район Киевской области Украины) провели постановочную съемку якобы погибших от насильственных действий российских войск мирных жителей. Об этом сообщили в Минобороны РФ на брифинге в Москве.

«По подтвержденной информации, вчера вечером в Мощуне в 23 км северо-западнее Киева солдаты 72-го украинского главного центра психологических операций провели очередную постановочную съемку якобы погибших от насильственных действий российских войск мирных жителей — для распространения через западные СМИ», — сообщают в Минобороны РФ. Также отмечается, что подобные мероприятия украинскими спецслужбами сейчас организованы в Сумах, Конотопе и других городах.

Ранее в СМИ опубликовали видео с кадрами трупов, снятое украинскими радикалами в городе Буче. Создатели ролика сообщили, что российские военные якобы убивали мирных жителей города. Позднее в Минобороны России опровергли подлинность видео, назвав его фейком и очередной провокацией, поддерживаемой западными СМИ.