Минобороны РФ: Украина готовит новые провокации, подобные Буче

В селе Мощун (Бучанский район Киевской области Украины) провели постановочную съемку якобы погибших от насильственных действий российских войск мирных жителей. Об этом сообщили в Минобороны РФ на брифинге в Москве.
«По подтвержденной информации, вчера вечером в Мощуне в 23 км северо-западнее Киева солдаты 72-го украинского главного центра психологических операций провели очередную постановочную съемку якобы погибших от насильственных действий российских войск мирных жителей — для распространения через западные СМИ», — сообщают в Минобороны РФ. Также отмечается, что подобные мероприятия украинскими спецслужбами сейчас организованы в Сумах, Конотопе и других городах.
Ранее в СМИ опубликовали видео с кадрами трупов, снятое украинскими радикалами в городе Буче. Создатели ролика сообщили, что российские военные якобы убивали мирных жителей города. Позднее в Минобороны России опровергли подлинность видео, назвав его фейком и очередной провокацией, поддерживаемой западными СМИ.
В селе Мощун (Бучанский район Киевской области Украины) провели постановочную съемку якобы погибших от насильственных действий российских войск мирных жителей. Об этом сообщили в Минобороны РФ на брифинге в Москве. «По подтвержденной информации, вчера вечером в Мощуне в 23 км северо-западнее Киева солдаты 72-го украинского главного центра психологических операций провели очередную постановочную съемку якобы погибших от насильственных действий российских войск мирных жителей — для распространения через западные СМИ», — сообщают в Минобороны РФ. Также отмечается, что подобные мероприятия украинскими спецслужбами сейчас организованы в Сумах, Конотопе и других городах. Ранее в СМИ опубликовали видео с кадрами трупов, снятое украинскими радикалами в городе Буче. Создатели ролика сообщили, что российские военные якобы убивали мирных жителей города. Позднее в Минобороны России опровергли подлинность видео, назвав его фейком и очередной провокацией, поддерживаемой западными СМИ.