Минобороны РФ: Украина готовит новые провокации, подобные Буче

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, обмундирование, патрулирование, зачистка, народная милиция, СВО, специальная военная операция
Украинские солдаты провели очередную постановочную съемку, сообщает Минобороны России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В селе Мощун (Бучанский район Киевской области Украины) провели постановочную съемку якобы погибших от насильственных действий российских войск мирных жителей. Об этом сообщили в Минобороны РФ на брифинге в Москве.

«По подтвержденной информации, вчера вечером в Мощуне в 23 км северо-западнее Киева солдаты 72-го украинского главного центра психологических операций провели очередную постановочную съемку якобы погибших от насильственных действий российских войск мирных жителей — для распространения через западные СМИ», — сообщают в Минобороны РФ. Также отмечается, что подобные мероприятия украинскими спецслужбами сейчас организованы в Сумах, Конотопе и других городах.

Ранее в СМИ опубликовали видео с кадрами трупов, снятое украинскими радикалами в городе Буче. Создатели ролика сообщили, что российские военные якобы убивали мирных жителей города. Позднее в Минобороны России опровергли подлинность видео, назвав его фейком и очередной провокацией, поддерживаемой западными СМИ.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В селе Мощун (Бучанский район Киевской области Украины) провели постановочную съемку якобы погибших от насильственных действий российских войск мирных жителей. Об этом сообщили в Минобороны РФ на брифинге в Москве. «По подтвержденной информации, вчера вечером в Мощуне в 23 км северо-западнее Киева солдаты 72-го украинского главного центра психологических операций провели очередную постановочную съемку якобы погибших от насильственных действий российских войск мирных жителей — для распространения через западные СМИ», — сообщают в Минобороны РФ. Также отмечается, что подобные мероприятия украинскими спецслужбами сейчас организованы в Сумах, Конотопе и других городах. Ранее в СМИ опубликовали видео с кадрами трупов, снятое украинскими радикалами в городе Буче. Создатели ролика сообщили, что российские военные якобы убивали мирных жителей города. Позднее в Минобороны России опровергли подлинность видео, назвав его фейком и очередной провокацией, поддерживаемой западными СМИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...