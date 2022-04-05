На Окружной дом офицеров подали в суд из-за капремонта

Ремонтные работы не проводились с 2015 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское управление госохраны объектов культурного наследия через суд требует Окружной дом офицеров в Екатеринбурге отремонтировать здание. Ведомство обратилось в Арбитражный суд региона.

«Объект находится в ненадлежащем состоянии, что подтверждается актами, имеющимися в материалах дела. Считаем, что исполнение требований удастся добиться только с помощью судебного решения», — цитирует «Коммерсант» представителя управления.

Представитель ОДО в суде заявил, что ремонт не проводился из-за недостатка бюджета. На капитальный ремонт здание придется потратить более 100 миллионов рублей, а годовой бюджет организации составляет 25 миллионов рублей. «Учреждение неоднократно обращалось к Министерству обороны РФ, собственнику здания, с предложением выделить средства на ремонт», — заявил представитель ОДО. Суд удовлетворил ходатайство ОДО, рассмотрение иска по существу начнется 26 мая.

Ранее на здании ОДО был установлен барельеф вождя СССР Иосифа Сталина 13 декабря. Некоторые жители Екатеринбурга возмутились архитектурным решением. Мемориал находился на фасаде до 1956 года, после чего было принято решение снять его.