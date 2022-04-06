В Екатеринбурге найдены мертвыми парень и девушка

Следователям предстоит установить причины смерти молодых людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет и полиция Свердловской области выясняют обстоятельства гибели молодых людей, чьи тела была найдены в квартире в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили представители пресс-служб обоих ведомств.

«Вечером 6 апреля 2022 года в одной из квартир дома по улице Дорожной в Екатеринбурге были обнаружены тела молодого человека и девушки без признаков насильственной смерти. По данному факту следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбурга организовано проведение процессуальной проверки», — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что о случившемся в полицию сообщила родственница молодого человека, найденного в квартире. «Женщина несколько дней не могла до него дозвониться и решила проверить его по месту жительства. Личности обнаруженных граждан сотрудниками полиции были оперативно установлены. 25-летний молодой человек и 20-летняя девушка являлись знакомыми», — уточнил он.

Для определения точных причин смерти молодой пары проводятся судебно-медицинские экспертизы. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, причиной может быть передозировка наркотиками.

Ранее в Челябинске были найдены тела мужчины и женщины. По предварительной информации, влюбленные нанесли друг другу ножевые ранения в ходе ссоры.