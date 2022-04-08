Население России выросло на два миллиона

08 апреля 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

Росстат оценил число жителей России в 147 миллионов человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU Численность населения России по предварительным итогам переписи 2021 года достигает 147 миллионов человек. Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков. По итогам переписи-2010 население было 145 миллионов. «Согласно предварительной оценке, численность населения страны по итогам Всероссийской переписи населения составила 147 млн человек. Итоговое значение может быть скорректировано примерно на 0,3%, на 400-500 тыс. человек в большую или меньшую сторону. Но по факту корректировка будет меньше, я думаю», — передают слова Малкова ТАСС. Там отметили, что по состоянию на октябрь 2010 года в РФ проживало более 145 миллионов человек. Такая цифра пересчитана с учетом Крыма, подчеркнули в Росстате. Таким образом, по предварительным данным, численность населения страны выросла почти на 2 миллиона человек. Ранее в Росстате сообщалось, что в России снизилось число бедных людей. Так, граждан, живущих ниже границы бедности в 2021 году, составило — 16,1 миллиона человек или 11%. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Численность населения России по предварительным итогам переписи 2021 года достигает 147 миллионов человек. Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков. По итогам переписи-2010 население было 145 миллионов. «Согласно предварительной оценке, численность населения страны по итогам Всероссийской переписи населения составила 147 млн человек. Итоговое значение может быть скорректировано примерно на 0,3%, на 400-500 тыс. человек в большую или меньшую сторону. Но по факту корректировка будет меньше, я думаю», — передают слова Малкова ТАСС. Там отметили, что по состоянию на октябрь 2010 года в РФ проживало более 145 миллионов человек. Такая цифра пересчитана с учетом Крыма, подчеркнули в Росстате. Таким образом, по предварительным данным, численность населения страны выросла почти на 2 миллиона человек. Ранее в Росстате сообщалось, что в России снизилось число бедных людей. Так, граждан, живущих ниже границы бедности в 2021 году, составило — 16,1 миллиона человек или 11%.