Во Франции признали провал антироссийских санкций Запада

11 апреля 2022 в 03:41 Размер текста - 17 +

Во Франции признали неэффективность антироссийских санкций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Признание Россией независимости ДНР и ЛНР доказывает провал санкционной политики Запада в течение последних восьми лет. Об этом пишет французская газета Monde diplomatique. «Признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса <…> демонстрирует провал санкционной политики Запада, проводимой на протяжении последних восьми лет», — говорится в статье. По мнению авторов Элен Ришар и Анн-Сесиль Робер, принятые после этого рестрикции также не увенчаются успехом, поскольку такие шаги и ранее никогда не демонстрировали эффективности, даже если применялись к менее мощным государствам, чем Россия. Международная политика ультиматумов, которые подталкивают к принятию ответных мер, может привести к войне в Европе, считают публицисты. «Будучи жалкой заменой дипломатии, спираль односторонних мер теперь грозит привести к войне в Европе», — заключили они. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Однако ограничения доказывают негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Германия уже столкнулась с продовольственным кризисом, стране также предсказывают массовую безработицу и снижение уровня жизни. Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 г. Антирейтинг Байдена растет: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте уже 54%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Признание Россией независимости ДНР и ЛНР доказывает провал санкционной политики Запада в течение последних восьми лет. Об этом пишет французская газета Monde diplomatique. «Признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса <…> демонстрирует провал санкционной политики Запада, проводимой на протяжении последних восьми лет», — говорится в статье. По мнению авторов Элен Ришар и Анн-Сесиль Робер, принятые после этого рестрикции также не увенчаются успехом, поскольку такие шаги и ранее никогда не демонстрировали эффективности, даже если применялись к менее мощным государствам, чем Россия. Международная политика ультиматумов, которые подталкивают к принятию ответных мер, может привести к войне в Европе, считают публицисты. «Будучи жалкой заменой дипломатии, спираль односторонних мер теперь грозит привести к войне в Европе», — заключили они. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Однако ограничения доказывают негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Германия уже столкнулась с продовольственным кризисом, стране также предсказывают массовую безработицу и снижение уровня жизни. Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 г. Антирейтинг Байдена растет: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте уже 54%.