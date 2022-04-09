В Германии предрекли массовую безработицу при отказе от газа РФ

10 апреля 2022 в 05:15 Размер текста - 17 +

Резкий отказ от газа РФ приведет к массовой безработице в Германии Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Резкий отказ от российского газа приведет к массовой безработице в Германии. Такое мнение выразил премьер Баварии Маркус Зедер. «Если мы остановим газ из России в одночасье, то столкнемся с массовой безработицей, социальным спадом и демократическими потрясениями», — сказал Зедер в интервью газете Funke. При этом премьер разделяет позицию правительства в отказе от российских нефти и угля. Германия уже столкнулась с продовольственным кризисом, вызванным санкциями против России. Об этом рассказала член совета по экономическому развитию при правительстве ФРГ Вероника Гримм. 30 марта власти ФРГ запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа из РФ. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Резкий отказ от российского газа приведет к массовой безработице в Германии. Такое мнение выразил премьер Баварии Маркус Зедер. «Если мы остановим газ из России в одночасье, то столкнемся с массовой безработицей, социальным спадом и демократическими потрясениями», — сказал Зедер в интервью газете Funke. При этом премьер разделяет позицию правительства в отказе от российских нефти и угля. Германия уже столкнулась с продовольственным кризисом, вызванным санкциями против России. Об этом рассказала член совета по экономическому развитию при правительстве ФРГ Вероника Гримм. 30 марта власти ФРГ запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа из РФ. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.