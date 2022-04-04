Челябинский депутат Госдумы просит отменить НДС на книги

Яна Лантратова заступилась за книжную отрасль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантарова просит Министерство финансов РФ отменить НДС на книжную продукцию и периодические печатные издания. По ее мнению, эта мера должна поддержать книжную отрасль в условиях беспрецедентного санкционного давления на РФ.

«Было принято множество мер поддержки и налогового стимулирования населения и бизнеса, включая отмену НДС. Однако существенно пострадавшая книжная отрасль пока не получила необходимой поддержки», — пишет депутат в своем в своем telegram-канале.

По ее словам, это станет хорошей антикризисной мерой поддержки книжного рынка и читателя. Издатели смогут снизить цены и компенсировать свои расходы. Государство должно позаботиться о том, чтобы книга не стала предметом роскоши, оставалась доступной каждой семье.

Депутат уточнила, что стоимость книг значительно увеличилась из-за роста цен на бумагу и типографские услуги — с начала года прирост составил 20%. Согласно отраслевому докладу Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям за 2020 год, в период с 2008 по 2019 год средний тираж одной книги уменьшился почти на 40%.

С серьезными проблемами российский бизнес столкнулся после того, как страны ЕС, США и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции на фоне спецоперации в Украине. Санкционное давление на страну продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявил, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

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