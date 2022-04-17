Сербская артистка поддержала моряков утонувшего крейсера «Москва»

Ивана Жигон поблагодарила российских моряков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Актриса театра и кино, сценарист и режиссер документальных фильмов, председатель Общества сербско-русской дружбы Ивана Жигон поддержала российских моряков, работающих на Украине. Так она отреагировала на информацию о затонувшем крейсера «Москва».

«Дорогие моряки! Спасибо вам за то, что делаете для планеты Земля, для человечества. Российская армия защищает не только себя, но истину и справедливость — для всего мира. Сербский народ с вами в эти тяжелые минуты», — заявила Жигон, передает Sputnik Srbija.

Она опубликовала видео со своего выступления перед моряками крейсера Черноморского флота «Москва» в Севастополе, снятое в мае прошлого года. Она исполняла перед экипажем песню «Ой, Косово, Косово».

На крейсере «Москва» в результате пожара сдетонировал боезапас, из-за чего корабль получил серьезные повреждения. Экипаж эвакуировали на другие корабли, сообщали в Минобороны РФ. В результате судно затонуло при буксировке в шторм из-за повреждений корпуса. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация. По его словам, РФ также помогает жителям Донбасса.