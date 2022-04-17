Сербская артистка поддержала моряков утонувшего крейсера «Москва»

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Парад Победы на площади 1905 года. Екатеринбург, автомат, моряк, моряки, парадная форма, флот россии, вмс
Ивана Жигон поблагодарила российских моряков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Актриса театра и кино, сценарист и режиссер документальных фильмов, председатель Общества сербско-русской дружбы Ивана Жигон поддержала российских моряков, работающих на Украине. Так она отреагировала на информацию о затонувшем крейсера «Москва».

«Дорогие моряки! Спасибо вам за то, что делаете для планеты Земля, для человечества. Российская армия защищает не только себя, но истину и справедливость — для всего мира. Сербский народ с вами в эти тяжелые минуты», — заявила Жигон, передает Sputnik Srbija.

Она опубликовала видео со своего выступления перед моряками крейсера Черноморского флота «Москва» в Севастополе, снятое в мае прошлого года. Она исполняла перед экипажем песню «Ой, Косово, Косово».

На крейсере «Москва» в результате пожара сдетонировал боезапас, из-за чего корабль получил серьезные повреждения. Экипаж эвакуировали на другие корабли, сообщали в Минобороны РФ. В результате судно затонуло при буксировке в шторм из-за повреждений корпуса. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация. По его словам, РФ также помогает жителям Донбасса.

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Актриса театра и кино, сценарист и режиссер документальных фильмов, председатель Общества сербско-русской дружбы Ивана Жигон поддержала российских моряков, работающих на Украине. Так она отреагировала на информацию о затонувшем крейсера «Москва». «Дорогие моряки! Спасибо вам за то, что делаете для планеты Земля, для человечества. Российская армия защищает не только себя, но истину и справедливость — для всего мира. Сербский народ с вами в эти тяжелые минуты», — заявила Жигон, передает Sputnik Srbija. Она опубликовала видео со своего выступления перед моряками крейсера Черноморского флота «Москва» в Севастополе, снятое в мае прошлого года. Она исполняла перед экипажем песню «Ой, Косово, Косово». На крейсере «Москва» в результате пожара сдетонировал боезапас, из-за чего корабль получил серьезные повреждения. Экипаж эвакуировали на другие корабли, сообщали в Минобороны РФ. В результате судно затонуло при буксировке в шторм из-за повреждений корпуса. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация. По его словам, РФ также помогает жителям Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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