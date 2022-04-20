Магнитогорских трейдеров уличили в незаконном доходе в 32,5 млн

Обвиняемые занимались манипуляциями на бирже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска (Челябинская область) направлено уголовное дело в отношении трейдеров ООО ИК «ММК-Финанс» Данила Шейнина и Ирины Мулявко, обвиняемых в манипулировании рынком с извлечением незаконного дохода на сумму 32,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры России.

«Как полагает следствие, с февраля 2015 года по март 2017 года в Магнитогорске Шейнин и Мулявко от имени представляемой ими компании выставляли заявки по купле-продаже ценных бумаг при проведении торгов ПАО „Московская Биржа ММВБ-РТС“. Одновременно они как физические лица по своим брокерским счетам подавали встречные предложения на те же ценные бумаги в соответствии с заблаговременно созданными ими финансовыми условиями. Это позволяло соучастникам осуществлять торговые операции с установлением заведомо прибыльных для них цен, невыгодных для „ММК-Финанс“», — рассказали в пресс-службе.

Действия Шейнина и Мулявко, как считает следствие, исключали добросовестность и конкурентность сделок. В результате ими получен незаконный доход в размере 32,5 млн рублей, а «ММК-Финанс» причинен ущерб в размере 31,4 млн рублей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185.3 УК РФ («Манипулирование рынком»).

Ранее в Челябинске за аналогичное преступление был осужден экс-директор Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки (ЮУ «КЖСИ») Дмитрий Карабинцев признан виновным по уголовному делу о махинациях с ценными бумагами.

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